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Минобразования: нововведения в ЦТ коснутся вступительной кампании 2019 года

26.05.2018 — Разное | Варяг-пресс  
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Минобразования: нововведения в ЦТ коснутся вступительной кампании 2019 года

Готовящиеся в Минобразования изменения в централизованное тестирование будут касаться вступительной кампании следующего года, как заявил 26.05.2018 глава ведомства Игорь Карпенко, находясь в Могилеве, будучи участником республиканского праздника «Молодежь и творчество — история будущего».

Министр отметил, что нововведения затронут следующую вступительную кампанию, сообразно, не следует вводить в заблуждение нынешних абитуриентов – они должны готовиться к испытаниям на основе существующих правил и утвержденных программ.

И. Карпенко также напомнил, что действительны сертификаты ЦТ минувшего года, однако при этом немного увеличились пороговые значения по приему, дабы не было случайностей и в высшие учебные заведения поступили абитуриенты, имеющие определенную базовую подготовку к подобающий уровень знаний.

Глава Минобразования подчеркнул, что и на вступительной кампании 2019 года не предвидится чего-либо революционного – новая редакция правил приема будет представлена заранее, тогда же можно будет ее обсудить, а пока рано говорить об этом.

 
Теги: Могилев
 
 
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Готовящиеся в Минобразования изменения в централизованное тестирование будут касаться вступительной кампании следующего года, как заявил 26.05.2018 глава ведомства...
 
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