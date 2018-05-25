Ирландцы на референдуме высказались за легализацию абортов

По данным экзит-поллов, на референдуме в Ирландии большинство жителей страны высказались за легализацию абортов.

На голосование был вынесен вопрос о согласии на отмену поправки к конституции, согласно которой беременная женщина и нерождённый ребёнок обладают одинаковым правом на жизнь. По предварительным данным, 68% ирландцев проголосовали за отмену поправки, лишь 32% выступили против.

Таким образом, у сторонников перемен появится возможность принять закон, позволяющий женщинам делать аборт без медицинских показаний на сроке до 12 недель.