ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правила эротической переписки

26.05.2018 18:14 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Секстинг (от английского sex+texting) – это обмен сообщениями эротического характера, в том числе фотографиями (а то и видео, если у вас все ок с фантазией). И в этой игре тоже есть свои правила.

Специалисты в области отношений давно доказали: обмен эротическими сообщениями с партнером делает сексуальную жизнь ярче, а вашу самооценку – выше. Так что, заниматься секстингом бывает очень даже полезно. Важно только не слишком увлекаться и учитывать некоторые особенности такой переписки.


Сначала познакомьтесь

Dating-приложения стали настолько популярны, что необходимость знакомиться оффлайн частенько вгоняет нас в настоящий ступор. Иногда бывает так, что переписка с потенциальным кандидатом в бойфренды может длиться несколько недель, прежде, чем вы отправитесь на свидание.

Сексологи не рекомендуют прибегать в этот период к секстингу. Вы можете флиртовать, но только слегка. Не стоит быть слишком откровенной с незнакомцем (мама вас этому учила, правда же?), особенно, если не хотите наткнуться на свои эротические фотографии на просторах интернета.

Да и вообще: если у вас завяжется эротическая переписка до первого свидания, при личной встрече вы можете почувствовать себя несколько неловко. Куда проще быть секс-бомбой по смс, чем в реальной жизни.


Больше текста, меньше картинок

Опять же: если вы не слишком-то доверяете человеку (даже знакомому), не злоупотребляйте визуальным рядом. Отправлять интимные фото можно только постоянному партнеру, в честности которого вы совершенно уверены.

Да и вообще: большое количество «голых» снимков может немного смутить вашего собеседника.


Используйте секстинг как прелюдию

Правильный тон сообщений может настроить вас обоих на правильную волну еще до того, как вы встретитесь. Пишите кратко, емко, но с сочными подробностями. Это наверняка заставит его как можно скорее закончить рабочие дела, чтобы вернуться домой и заняться куда более приятными вещами в вашей компании.


Не стесняйтесь

Помните: сообщения должны быть огненными, а не унылыми. Включите всю свою фантазию и литературные таланты. Избегайте штампов из бульварных романов и не выражайте желаний сериальных героинь. Это ваша собственная пьеса, и вы транслируете собственные эмоции.

Так что, не нужно брать с кого-то пример. Делайте так, как подсказывает ваше сердце (и ваше тело).


Фантазируйте

Маленькая ложь по время секстинга – это не преступление. Вы вполне можете написать, что ложитесь спать в кружевных трусиках, даже если на вас пижама с кроликами. Только убедитесь в том, что мужчина не нагрянет к вам в гости без предупреждения, а то получится так себе.


Не архивируйте

Лучше даже вообще не сохраняйте. Это вот совсем не та переписка, которую нужно показывать внукам. Да и жать на save для того, чтобы длинными зимними вечерами перечитывать и вспоминать, как круто вам было этим летом, тоже так себе идея, честно.

Неважно, расстанетесь вы или поженитесь, хранить эротические сообщения точно не надо. Мало ли, в каких руках может оказаться ваш телефон. Зачем вам лишняя головная боль?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Секстинг (от английского sex+texting) – это обмен сообщениями эротического характера.
 
Новости дня
Новости разные
 
Румынские цыгане с размахом отпраздновали свадьбу в испанском ресторане, не заплатили и сбежали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика