Правила эротической переписки



Иллюстративное фото

Сначала познакомьтесь

Больше текста, меньше картинок

Используйте секстинг как прелюдию

Не стесняйтесь

Фантазируйте

Не архивируйте

Специалисты в области отношений давно доказали: обмен эротическими сообщениями с партнером делает сексуальную жизнь ярче, а вашу самооценку – выше. Так что, заниматься секстингом бывает очень даже полезно. Важно только не слишком увлекаться и учитывать некоторые особенности такой переписки.Dating-приложения стали настолько популярны, что необходимость знакомиться оффлайн частенько вгоняет нас в настоящий ступор. Иногда бывает так, что переписка с потенциальным кандидатом в бойфренды может длиться несколько недель, прежде, чем вы отправитесь на свидание.Сексологи не рекомендуют прибегать в этот период к секстингу. Вы можете флиртовать, но только слегка. Не стоит быть слишком откровенной с незнакомцем (мама вас этому учила, правда же?), особенно, если не хотите наткнуться на свои эротические фотографии на просторах интернета.Да и вообще: если у вас завяжется эротическая переписка до первого свидания, при личной встрече вы можете почувствовать себя несколько неловко. Куда проще быть секс-бомбой по смс, чем в реальной жизни.Опять же: если вы не слишком-то доверяете человеку (даже знакомому), не злоупотребляйте визуальным рядом. Отправлять интимные фото можно только постоянному партнеру, в честности которого вы совершенно уверены.Да и вообще: большое количество «голых» снимков может немного смутить вашего собеседника.Правильный тон сообщений может настроить вас обоих на правильную волну еще до того, как вы встретитесь. Пишите кратко, емко, но с сочными подробностями. Это наверняка заставит его как можно скорее закончить рабочие дела, чтобы вернуться домой и заняться куда более приятными вещами в вашей компании.Помните: сообщения должны быть огненными, а не унылыми. Включите всю свою фантазию и литературные таланты. Избегайте штампов из бульварных романов и не выражайте желаний сериальных героинь. Это ваша собственная пьеса, и вы транслируете собственные эмоции.Так что, не нужно брать с кого-то пример. Делайте так, как подсказывает ваше сердце (и ваше тело).Маленькая ложь по время секстинга – это не преступление. Вы вполне можете написать, что ложитесь спать в кружевных трусиках, даже если на вас пижама с кроликами. Только убедитесь в том, что мужчина не нагрянет к вам в гости без предупреждения, а то получится так себе.Лучше даже вообще не сохраняйте. Это вот совсем не та переписка, которую нужно показывать внукам. Да и жать на save для того, чтобы длинными зимними вечерами перечитывать и вспоминать, как круто вам было этим летом, тоже так себе идея, честно.Неважно, расстанетесь вы или поженитесь, хранить эротические сообщения точно не надо. Мало ли, в каких руках может оказаться ваш телефон. Зачем вам лишняя головная боль?