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Как долго Лукашенко сможет балансировать между Россией и Западом?
Фото: lindro.it
России и странам Запада стоит проявлять внимание к Беларуси, не соревнуясь друг с другом, а пытаясь найти точки соприкосновения.
Такое мнение на форуме «Минский диалог» высказал старший научный сотрудник Вашингтонского Фонда Джеймстауна Владимир Сокор.
По его словам, главная цель мировых игроков, которые имеют большое влияние, не дать разгореться в регионе военному конфликту. В частности, как считает эксперт, важно поддерживать нынешнюю нейтральную позицию Беларуси.
Многие годы официальный Минск проводил внешнюю политику так, чтобы не подорвать фундамент независимости и суверенитета. Являясь членом ОДКБ, ЕАЭС, выстраивая тесное военное сотрудничество с Россией, белорусское руководство старалось избегать вызовов как со стороны восточной соседки, так и Запада.
До сих пор Беларуси удавалось не принимать сторону одного из союзников и «дружить» против другого, как это подтвердил в своем выступлении на «Минском диалоге» Александр Лукашенко.
При тесных отношениях с Кремлем, Александр Лукашенко обезопасил себя условиями и рамками, за которые не позволяет выходить восточному партнеру.
− В Беларуси нет российского военного присутствия, есть только два объекта Вооруженных сил РФ без оружия. Москва пыталась получить право на размещение авиабазы на белорусской территории, но ей это не удалось, -- напоминает аналитик.
Он также отмечает, что по закону за пределами страны белорусские войска могут участвовать только в миротворческих операциях под руководством ООН.
Эксперт напоминает, что Единой региональной системой противовоздушной обороны Союзного государства командует представитель Беларуси.
-- Это значит, что у Минска есть право вето. И оно используется, без политических игр, через двухсторонние личные отношения президентов двух стран, − говорит аналитик.
В это же время, по его мнению, официальный Минск выстраивает отношения с Западом, но так, чтобы не подорвать доверие и не вызывать подозрения у России.
− Три года назад через белорусскую железную дорогу в Афганистан и обратно поставлялось военное имущество США. Такая коммерческая услуга Беларуси не вызвала возражений России, − говорит Владимир Сокор.
Он уверен, Минску удается проводить эффективную внешнюю политику благодаря постоянному балансу и поиску компромиссов. Именно такая политика, по мнению эксперта, позволяет избежать реальных конфликтов в регионе.
Владимир Сокор считает, что, если Беларусь откажется от принципов нейтралитета и многовекторности во внешней политике, то весь регион окажется в опасности.
В то же время, по словам заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко, от Беларуси ожидают, чтобы она примкнула к одной или второй стороне конфликта между Россией и Западом.
А поскольку у Москвы есть мощные рычаги воздействия на Минск, то, не исключено, что он может сделать выбор в пользу восточной соседки.
− Если в Беларуси появятся российские войска, то Украина будет практически окружена. К тому же это осложнит ситуацию на восточном фланге НАТО, − отмечает Владимир Сокор.
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