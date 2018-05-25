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Субботнюю прямую линию с жителями области провел первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук

26.05.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Субботнюю прямую линию с жителями области провел первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук

Как отметил Иван Жук, глобальных вопросов, решение которых требовало бы принятия кардинальных мер на уровне области, не поступило. В основном звонивших волновали вопросы благоустройства дворов, отвода ливневых вод, они не хотят мириться с припаркованными на газонах автомобилями. 
 
Особенно это актуально для гродненских микрорайонов жилой застройки 70-80-х годов прошлого века. Как правило, при рассмотрении таких вопросов местные органы власти исходят не только из пожелания людей, а руководствуются в первую очередь обеспечением безопасности. В каждый двор в любое время суток должны иметь возможность беспрепятственно проехать скорая помощь, спасатели, другие аварийные службы.

 Надо отметить, что вопросов на прямые линии в облисполком поступает все меньше, – констатировал Иван Жук. – Это объясняется тем, что проблемы людей активно решаются на местах. У жителей области есть много возможностей для того, чтобы обратиться за помощью. Приемы граждан и прямые телефонные линии регулярно проводятся в районных исполнительных комитетах. Раньше поступало немало вопросов по дачам, их приватизации, определению границ участков. Теперь таких проблем люди не поднимают. Мы акцентировали внимание коммунальных служб на своевременном вывозе мусора от дачных кооперативов. И эти вопросы решаются. 

Сельчане в холодное время года жаловались на то, что в отдельных районах при лесоразработках тяжеловесный транспорт разбил дороги, ведущие к хуторам. 

 Чтобы исправить ситуацию, рекомендовали всем лесхозам приобрести дисковые бороны, прицепные грейдеры. Все дороги, по которым ездит техника лесозаготовителей, будут приведены в порядок. Люди не должны испытывать неудобств, к тому же это связано и с пожарной безопасностью: техника должна беспрепятственно доезжать до лесных массивов, – отметил Иван Жук. 

На прямую линию поступили немногим более двух десятков звонков, две трети из них – из Гродно. Жители областного центра задавали вопросы, касающиеся сферы жилищно-коммунального хозяйства, в частности, технического обслуживания, капитального ремонта и тепловой реабилитации домов, горячего водоснабжения. Их рассмотрением займутся в Гродненском горисполкоме. 

 
Ни один заданный в ходе прямой телефонной линии вопрос без внимания не останется.
 
Фото Михаила ИСАЧЕНКО
Ирина АНИКЕВИЧ
http://grodnonews.by
 
Теги: Гродно
 
 
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Как отметил Иван Жук, глобальных вопросов, решение которых требовало бы принятия кардинальных мер на уровне области, не поступило. В основном звонивших волновали...
 
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