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Лучший ответ – обращение удовлетворено

26.05.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Лучший ответ – обращение удовлетворено

Субботние «прямые линии» с районной вертикалью как форма взаимодействия с населением по-прежнему актуальны. Вопросы, волнующие жителей района, поступают председателю райисполкома и его заместителям. Направленность самая разная: от благоустройства дорог до снятия вороньих гнезд. Что-то решается сразу, что-то остается на контроле. Вне поля зрения власти – ничего.

 

Свислочанин Валерий Пекарь, проживающий по улице Кирова, 3, озадачен нарушением правил парковки автомобилей. Водители оставляют машины прямо на газоне, не обращая внимания на запрещающий знак «Движение запрещено».


Проблема серьезная. Решить ее, как пояснили в ОГАИ Свислочского РОВД, можно, сообщив о нарушении в дежурную часть по телефону 3-32-83 или 102.
Александр Сазанович сетовал на неудовлетворительное состояние автодороги, ведущей к хутору Якушовка.


Этот вопрос в сжатые сроки был решен ДРСУ-209, выполнившим ремонтное профилирование подъезда к хутору.


Житель деревни Занки Владимир Бойко жаловался на качество питьевой воды и интересовался, почему откачка канализации проводится нерегулярно.


В Свислочском РУП ЖКХ пояснили, что вопрос приведения качества питьевой воды в деревне Занки в соответствие с требованиями технических нормативных правовых актов по содержанию железа находится на контроле и входит в план мероприятий Свислочского района на 2016–2020 годы, утвержденный Свислочским райисполкомом. В этот же план включена реконструкция очистных сооружений деревни на 2019 год. Что касается откачки канализации, она проводится ассенизационной машиной согласно графику: понедельник, среда, пятница.


Свислочанка Валентина Карнацевич, вспоминая город до проведения ярмарки тружеников села «Дожинки», интересовалась, можно ли опять поставить скамейки возле городского парка.


Как ответили в Свислочском РУП ЖКХ, согласно проекту «Капитальный ремонт улиц 17 Сентября и Дзержинского в г. Свислочь», установка скамеек возле парка не предусмотрена.


Еще одна свислочанка Наталья Москалева, проживающая на улице Ленина, просила оказать содействие в удалении вороньих гнезд с деревьев, растущих во дворе дома.


В Свислочском РУП ЖКХ просьбу услышали. Но в соответствии с законом «О животном мире» выполнить эту работу можно будет только после 15 августа.


Дальнейшее благоустройство газонов по улице Ленина в Свислочи волновало горожанку Валентину Лукашук.


Как ответили в Свислочском РУП ЖКХ, работы по благоустройству газонов от дома № 90 и дальше уже выполнены.

 

Ольга БУБЕНЧИК.

 
 
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Субботние «прямые линии» с районной вертикалью как форма взаимодействия с населением по-прежнему актуальны. Вопросы, волнующие жителей района, поступают...
 
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