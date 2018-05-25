Барановичские медики в 2019 году начнут проводить операции по имплантации электрокардиостимуляторов

В Барановичском межрайонном кардиоцентре в 2019 году планируют освоить операции по имплантации электрокардиостимуляторов. Об этом сегодня сообщила журналистам главный внештатный кардиолог управления здравоохранения Брестского облисполкома Наталья Побиванцева, передает корреспондент БЕЛТА.



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Брестская область создала сеть межрайонных кардиологических центров.

Первый заработал в 2016 году в Барановичах. "Его сотрудники нарабатывали опыт под контролем областных специалистов. Начинали с операций на периферических сосудах, сосудах сердца. В следующем году планируем их обучение имплантации электрокардиостимуляторов. Вторым по счету открылся кардиоцентр в Пинске. Там мы двигаемся по тому же пути, повышая доступность и качество оказания медицинской помощи", - отметила Наталья Побиванцева. Она добавила, что в областном кардиологическом диспансере ежегодно проводится около 400 имплантаций электрокардиостимуляторов и сложных устройств.

В Бресте сегодня проходит республиканская научно-практическая конференция "Внезапная сердечная смерть: возможности и пути предотвращения", которая включает обучающий курс по программации имплантируемых устройств. В форуме принимают участие около 180 специалистов - кардиологи со всех регионов Беларуси, лекторы из России.

"Проблема сердечно-сосудистой патологии актуальна для всего мира. Около 55% населения умирают из-за болезней системы кровообращения. Наибольшие трудности связаны с состояниями, которые сложно контролировать. К ним относится внезапная сердечная смерть. Важно определиться с методиками, которые позволят нам реагировать на такие состояния и профилактировать их", - сказала Наталья Побиванцева.

По словам директора Республиканского научно-практического центра "Кардиология" Александра Мрочека, для повышения эффективности лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы необходимо наладить более тесное взаимодействие между врачами первого медицинского звена и специалистами-кардиологами. "К сожалению, у нас в этом есть отставание, население стремится попасть сразу к узкому специалисту. Но сегодня часто мы встречаемся с проблемами коморбидности, когда у человека есть несколько заболеваний. Соответственно первым этого пациента должен принять врач общей практики, чтобы знать полноту картины. Когда он придет к выводу, что, например, только операция решит основную проблему, тогда подключится узкий специалист", - заключил профессор.