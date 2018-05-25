



Вечером в пятницу посетитель Третьяковской галереи разбил стекло и повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван...". После случившегося мужчина был задержан.

Как пояснила представитель МВД в комментарии РИА "Новости", сотрудник охраны галереи сообщил о повреждении полотна в полицию около 21 часа 25 мая.

Известно, что злоумышленник металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Насколько сильно пострадала картина, не сообщается.

Против задержанного завели уголовное дело по статье о повреждении объектов культурного наследия народов РФ, включённых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Установлено, что картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", также известную как "Иван Грозный убивает своего сына", в Третьяковской галерее накануне повредил 37-летний уроженец Воронежа.