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Что приобрёл первый покупатель в магазине «Евроопт Super» в Слуцке. Фотофакт

26.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Что приобрёл первый покупатель в&nbsp;магазине &laquo;Евроопт Super&raquo; в&nbsp;Слуцке. Фотофакт
Фото: Ольга Глазунова
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Первому покупателю пробили чек в 14:20. Случчанин приобрёл два напитка «Pepsi cola» и две упаковки печенья «Твикс».

Напомним, что сегодня, 26 мая, в Слуцке в ТЦ «Маяк» открылся магазин «Евроопт Super». Как он выглядел до прихода посетителей, посмотрите здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Фото: Ольга Глазунова Самое важное «Евроопт Super». В Слуцке новый супермаркет открылся с песнями, клоуном и длинными...
 
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