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Что приобрёл первый покупатель в магазине «Евроопт Super» в Слуцке. Фотофакт
26.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Первому покупателю пробили чек в 14:20. Случчанин приобрёл два напитка «Pepsi cola» и две упаковки печенья «Твикс».
Напомним, что сегодня, 26 мая, в Слуцке в ТЦ «Маяк»
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Фото: Ольга Глазунова Самое важное «Евроопт Super». В Слуцке новый супермаркет открылся с песнями, клоуном и длинными...
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