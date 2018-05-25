Домашний кот изобрёл свой способ спускаться с лестницы (видео)

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны

на нашем YouTube-канале . Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!



Животные тоже бывают ленивы. В сети появилось видео, как кот спускается по лестнице лёжа, не меняя своего положения.

Видео было снято в Токио, а автор прокомментировал его словами: «Примерно так мы идем на работу или в школу по понедельникам».