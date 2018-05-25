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Домашний кот изобрёл свой способ спускаться с лестницы (видео)
Животные тоже бывают ленивы. В сети появилось видео, как кот спускается по лестнице лёжа, не меняя своего положения.
Видео было снято в Токио, а автор прокомментировал его словами: «Примерно так мы идем на работу или в школу по понедельникам».
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Животные тоже бывают ленивы. В сети появилось видео, как кот спускается по лестнице лёжа, не меняя своего положения.
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