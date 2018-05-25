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"Хотим показать иностранцам - мы не нищая страна". Чем живет Киев накануне финала Лиги чемпионов

26.05.2018 19:48 — Разное | Tut.by  
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Киев вовсю готовится к финалу Лиги чемпионов. Субботним вечером футболисты «Реала» и «Ливерпуля» разыграют на поле «Олимпийского» главный европейский трофей. SPORT.TUT.BY рассказывает и показывает, чем дышит украинская столица за пару часов до матча и как местные жители гостеприимством и щедростью затмевают корыстных арендодателей.


«Немногие украинцы знают английский, но все равно готовы сделать для фанатов максимум»

С утра на улицах города много иностранцев, приезжих украинцев из разных уголков страны и желающих заработать на туристах. Самая популярная одежда — вышиванка, лидер в рейтинге напитков — разливное пиво.

Большинство фанатов приехали в Киев за день, а то и за парочку дней до финального матча. Поэтому с раннего субботнего утра они бодро дежурят у гостиниц, где расположились команды, в надежде увидеть идеально сложенного КриРо, весельчака Клоппа или сияющие улыбку и лысину Зидана.


— Вы не знаете, футболисты «Реала», вообще, выйдут к болельщикам? — обращается к нам украинка лет 30-ти. — А то мне на пять вечера на работу.

На часах только полдень. Но девушка явно дает понять, что намерена выстоять у ограждения немало.

— Лига чемпионов в Киеве ведь не ежедневно проходит, — поясняет свою мотивацию киевлянка.



Неподалеку от отеля «Опера», где поселились мадридские футболисты, разогреваются болельщики «Ливерпуля». В парке имени Тараса Шевченко находится их основная точка сбора. Парни в футболках Мохаммеда Салаха и Стивена Джеррарда громко распевают You’ll never walk alone, покупают пиво по 60 гривен за пол-литровый стакан и выстраиваются в очередь за fish and chips.

— Конечно, не уверен, что по вкусу это блюдо похоже на британское. Но круто, что оно вообще тут представлено, — улыбаются англичане.


Фанаты команды Юргена Клоппа, приехавшие из Норвегии, радуются украинским ценам:

— В сравнении с Норвегией, здесь все дешево. Правда, по-английски местные говорят плохо. И всюду надписи на кириллице — нам их нереально понять. Зато люди приветливые. Даже если украинцы не знают английского, все равно сделают для тебя максимум.

Болельщик «Ливерпуля» из Бразилии выискивает в толпе симпатичных украинок (что совсем несложно) и просит о сэлфи.


— Может, ты перепутал меня с Роналду? — говорит одна из улыбчивых девушек.

— Нет, я собираюсь сделать альбом сэлфи. И прямо сейчас хочу фото с тобой! — настаивает южанин.

«На финале можно круто заработать. Но дома иностранцы расскажут всем, что Украина — страна аферистов»

Киеву не привыкать к наплыву футбольных фанатов. Летом 2012-го Украина на пару с Польшей принимали чемпионат Европы, а финал прошел все на том же стадионе «Олимпийский».


Но если в даты Евро владельцы киевских гостиниц и апартаментов более-менее сдерживали себя в погоне за наживой и поднимали цены в три, пять или максимум десять раз, то в дни финала Лиги чемпионов они решили не щадить иностранцев. Цены на аренду жилья взлетели в 35−40 раз. А, по словам вице-президента УЕФА Григория Суркиса, некоторые отели подняли расценки в сто раз. Появилась информация, что испанские и английские болельщики начали массово отказываться от визита в украинскую столицу из-за высокой стоимости на жилье и перелет.

— Я слышал, что цены сильно выросли. Но мы с семьей забронировали жилье в 30-ти километрах от Киева. Добрались сегодня до города на машине — никаких проблем. Хотя некоторых мадридцев расценки напугали, — не отрицает пожилой испанец.


Спасать имидж Киева и защищать звание гостеприимной нации бросились местные жители. За пару недель до финала киевляне запустили флешмоб и через соцсети стали предлагать иностранным болельщикам размещение по принципу каучсерфинга абсолютно бесплатно. В фейсбуке к паблику присоединилось уже почти девять тысяч участников. Некоторые украинцы обещают туристам отдельную комнату для фанатов любой из команд, другие — уютное спальное место для всей семьи, третьи — матрас на полу и вкусный традиционный ужин в качестве бонуса.


Виктор Килымар, один из инициаторов флешмоба, поясняет: для Украины финал Лиги чемпионов — это возможность познакомить европейцев со страной, а не испортить репутацию.

— Очень расстроился, когда прочитал на форумах планы иностранцев прилететь в субботу чартерным рейсом и в этот же день улететь сразу после матча. Фанатов отпугнули цены на жилье, поэтому мы и решили запустить инициативу в фейсбуке. Хочется показать иностранцам настоящий Киев, а не только центральную площадь из окна автобуса, стадион и один-два паба. К сожалению, Украина до сих пор остается непонятным и достаточно экзотическим для европейцем направлением. И финал Лиги чемпионов — наш шанс рассказать 50-ти тысячам людей, что мы — цивилизованная страна, — рассуждает Виктор.


По его словам, в городах проведения подобных ивентов цены обычно вырастают в пять-десять раз, но никак не в 50.

— Это какая-то дикость! Несправедливость витала в воздухе и возмутила киевлян. Приятно, что на инициативу предоставить бесплатное жилье откликнулись многие: от министров до юристов и таксистов, — говорит собеседник. — На финале, конечно, можно один раз круто заработать. Но надо понимать: потом эти иностранцы вернуться домой и расскажут всем, что Украина — страна обманщиков, аферистов, и нечего туда ехать.

«Я живу в пригороде Киева, а для села иностранцы очень большие гости»

Нашлись и такие украинцы, которые бесплатно предложили не просто койко-место, но и целый дом, трансфер из аэропорта, кальян, шашлык, в общем, фактически отдых по системе «все включено». Например, бизнесмен Богдан Самойленко предоставил фанам «Реала» и «Ливерпуля» отдельный гостевой домик на четыре дня.


— Я был шокирован, когда увидел сумасшедшие цены на жилье в гостиницах. Стоимость одной ночи — 30 тысяч гривен и выше (от 1150 долларов. — Прим. SPORT.TYT.BY). Представил себя на месте болельщиков из Англии и Испании. Захотелось в противовес арендодателям подарить гостям все абсолютно бесплатно, — говорит киевлянин. — В нашем гостевом домике три спальни. Там поселились фанаты «Реала» из Барселоны и болельщики «Ливерпуля» из Новой Зеландии. Они не против жить вместе. Людям уже за 50, поэтому уверен: никаких конфликтов не будет.

На вопрос, что мотивировало бизнесмена организовать такой радушный прием для футбольных фанатов, Богдан отвечает:

— Хочется показать иностранцам, что мы не нищая страна и живем не в худших условиях. Мои знакомые тоже стараются принимать у себя гостей. А у кого нет такой возможности, приносят ко мне домой продукты и выпечку. Все хотят порадовать туристов, чем могут. Даже местные депутаты привозят сувениры. Я живу в пригороде Киева, а для села иностранцы, сами понимаете, очень большие гости.

«За день превратили одну из комнат гастробара в хостел: диваны стали кроватями»

Некоторые фанаты в ночь после финала разместятся прямо в столичном гастробаре Rebra&Kotlety. Владельцы заведения решили на сутки превратить один из залов в хостел и выложили свой вариант на сервисе Airbnb.


— Когда отели повысили цены, мы очень переживали. Вместо того, чтобы делать себе рекламу, Киев вдруг стал городом, в который не то, что возвращаться, а даже приезжать не хотелось, — говорит совладелец бара Александра Романык-Одегова. — Буквально за день решили переоборудовать одну из комнат гастробара в хостел и предоставить за символическую плату ночлег хотя бы четырем людям.

Владельцы отмечают, что готовы были расселить иностранцев даже бесплатно. Но правила сервиса Airbnb обязывают взимать плату за размещение.

— Мы установили минимальную стоимость — 10 евро с человека. Это станет депозитом, на который ребят смогут поесть котлет по-киевски и выпить пива, — поясняет Александра. — Постарались создать места для ночлега практически без вложений. Превратили диваны в кровати, докупили лишь постельное белье и подушки. Хотелось показать: можно быть гостеприимным даже с минимальным бюджетом.


В импровизированном хостеле заночуют две болельщицы «Мадрида» и два фана «Ливерпуля».

— Обещали не драться, — улыбается совладелец гастробара. — Мы предупредили гостей, что у нас не типичная гостиница, а ресторан. В «номере» нет как таковых дверей, по соседству будет весело и шумно, а душ — только в комнате для персонала. Но ребят это нисколько не смутило — наоборот, они отнеслись к такому опыту с энтузиазмом.

Кстати, несколько заведений Киева в ночь финала продлят время работы и позволят болельщикам, которые не нашли жилье по душе и карману, отдыхать за столиками до самого утра.

«Калі пабачылі кошты на квіткі, вырашылі выдаткаваць свае „папіццот“ на што-небудзь іншае»


 

Среди любителей футбола, которые выбрались на уикэнд в украинскую столицу, хватает белорусов. Например, болельщик «Ливерпуля» Евгений Галян сразу после полуфинала купил билеты на поезд Минск-Киев.

— Решили с девушкой посмотреть матч в атмосферной фан-зоне. Билеты туда и обратно обошлись нам в 150 долларов. На жилье тратиться не стали — у меня в Киеве живет бабушка, — рассказывает белорусский программист. — Не вижу большой проблемы в дороговизне поездки. Например, друзья приехали в Украину на машине и планируют ночевать в кемпинге. Стоимость размещения — примерно 20−30 евро. Довольно доступно — было бы желание. Я был в Киеве на матчах Евро 2012 и могу сказать: Украина провела турнир на уровне — все было безопасно и дружелюбно. Надеюсь, сейчас будет так же.

Минчане Максим Бубович и Владимир Титовец приехали в Киев автостопом. Сами они болеют за борисовский БАТЭ, а еще фанатеют от путешествий.


— Ідэя адправіцца ў Кіеў на фінал Лігі Чэмпіёнаў засела ў нашых галовах адразу ж, калі даведаліся, што матч адбудзецца менавіта ў сталіцы Украіны. Адшукалі кантакты кіеўскіх сяброў, з якімі Вова ў свой час пазнаёміўся на моры, — рассказывает Максим. —  Дабірацца вырашылі аўтаспынам — гэта сама па сабе крутая прыгода, своеасаблівы экстрым. За плячыма 550 кіламетраў і адзінаццаць гадзін шляху, сем легкавых аўтамашын, адна фура, два грузавікі та з дзесятак найдабрэйшых людзей, якія пагадзіліся нас падвесці.

На стадион «Олимпийский» парни идти не планируют — будут смотреть футбол в фан-зоне. К слову, в Киеве впервые в истории Лиги чемпионов организован публичный просмотр финала.


— Калі пабачылі кошты на квіткі, вырашылі выдаткаваць сумленна заробленыя «папіццот» на што-небудзь іншае. Наперадзе фінал, тысячы заўзятараў, святочны настрой. А можа, ўсё ж такі знойдзем нейкую шчыліну, каб патрапіць менавіта на саму гульню — удача пакуль што на нашым баку.

 
Теги: Минск
 
 
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SPORT.TUT.BY рассказывает и показывает, чем дышит украинская столица за пару часов до финала Лиги чемпионов.
 
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