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19 человек погибли, свыше 50 тысяч – эвакуированы. На Шри-Ланку обрушился мощный шторм
Новости Шри-Ланки. Стихия обрушилась на Шри-Ланку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате сильных дождей погибли 19 человек, десятки пропали без вести.
Ливни сопровождались шквальным ветром. Повреждено более 4 тысяч домов, свыше 50 тысяч человек эвакуированы в менее опасные районы.
Власти Шри-Ланки оценивают ущерб от стихии в 2 миллиарда долларов. Синоптики прогнозируют, что дожди продолжатся еще в течение недели.
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Новости Шри-Ланки. Стихия обрушилась на Шри-Ланку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате сильных дождей погибли 19 человек, десятки пропали без...
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