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«Уровень правовой грамотности растёт». В Минске наградили лучших авторов, пишущих о юриспруденции и адвокатуре
Новости Беларуси. Лучших авторов, пишущих о юриспруденции и адвокатуре, чествовали в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представители Министерства юстиции подвели итоги творческого конкурса имени известного белорусского юриста Владимира Спасовича.
Номинаций всего 11, а заявок было подано более сотни. Оценивались как научные узкопрофильные материалы, так и работы для широкой аудитории.
Вадим Черепица, председатель Гродненской областной коллегии адвокатов:
Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Безусловно, в общении с нашими гражданами на личных приемах ощущается, что они хотя бы в минимальном объеме владеют информацией, которая затрагивает их интересы.
Отметим, такой конкурс проводится ежегодно. Уже в 14-й раз в нем принимают участие лучшие журналисты, публицисты, практикующие юристы и студенты.
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«Уровень правовой грамотности растёт». В Минске наградили лучших авторов, пишущих о юриспруденции и адвокатуре
Новости Беларуси. Лучших авторов, пишущих о юриспруденции и адвокатуре, чествовали в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители...
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