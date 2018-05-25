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«Уровень правовой грамотности растёт». В Минске наградили лучших авторов, пишущих о юриспруденции и адвокатуре

26.05.2018 19:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Лучших авторов, пишущих о юриспруденции и адвокатуре, чествовали в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Уровень правовой грамотности растёт». В Минске наградили лучших авторов, пишущих о юриспруденции и адвокатуре

Представители Министерства юстиции подвели итоги творческого конкурса имени известного белорусского юриста Владимира Спасовича.

«Уровень правовой грамотности растёт». В Минске наградили лучших авторов, пишущих о юриспруденции и адвокатуре

Номинаций всего 11, а заявок было подано более сотни. Оценивались как научные узкопрофильные материалы, так и работы для широкой аудитории.

«Уровень правовой грамотности растёт». В Минске наградили лучших авторов, пишущих о юриспруденции и адвокатуре

Вадим Черепица, председатель Гродненской областной коллегии адвокатов:
Это работы, которые были нацелены на адвокатскую аудиторию, на тех людей, которые заинтересованы в этой проблематике, чтобы что-то узнать.

«Уровень правовой грамотности растёт». В Минске наградили лучших авторов, пишущих о юриспруденции и адвокатуре

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Уровень правовой грамотности растет по мере увеличения способов донесения правовой информации.

Безусловно, в общении с нашими гражданами на личных приемах ощущается, что они хотя бы в минимальном объеме владеют информацией, которая затрагивает их интересы.

Отметим, такой конкурс проводится ежегодно. Уже в 14-й раз в нем принимают участие лучшие журналисты, публицисты, практикующие юристы и студенты.

 
 
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Новости Беларуси. Лучших авторов, пишущих о юриспруденции и адвокатуре, чествовали в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители...
 
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