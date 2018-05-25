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Эта тема искренне интересна нам всем. Акция «Жить, побеждая диабет» стартовала в Беларуси

26.05.2018 19:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Жить, побеждая диабет. В преддверии Международного дня защиты детей в стране стартовала национальная акция, которая собрала около ста участников: детских эндокринологов, детей с сахарным диабетом и их родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта тема искренне интересна нам всем. Акция «Жить, побеждая диабет» стартовала в Беларуси

В программе – научные семинары для медиков из Беларуси и России, а также психологические тренинги для членов семей, в чей жизни инсулин имеет большое значение. А для самых маленьких предусмотрена интерактивная викторина.

Эта тема искренне интересна нам всем. Акция «Жить, побеждая диабет» стартовала в Беларуси

Екатерина Вергасова, участник акции «Жить, побеждая диабет»:
Мы пришли сегодня всей семьей. Я пришла со своим ребенком, подростком, и с нами пришел наш папа.

Здесь темы, которые искренне интересны нам всем, в первую очередь моему ребенку, который живет с диабетом, и, конечно же, она интересна нам, родителям.

Эта тема искренне интересна нам всем. Акция «Жить, побеждая диабет» стартовала в Беларуси

Тамара Кураева, профессор НМИЦ эндокринологии (Россия):
К счастью, эта проблема сейчас, благодаря усилиям всех стран, уходит. Мы сейчас говорим о том, что продолжительность жизни пациентов, заболевших с детства, не отличается или не должна отличаться от популяционной. Мы не видим в детском возрасте тех осложнений, которые мы видели 20 лет назад.

К слову, на сегодняшний день в Беларуси на диспансерном учете у детских эндокринологов наблюдаются более 2 тысяч детей с сахарным диабетом. Около 400 из них проживают в столице.

 
 
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Новости Беларуси. Жить, побеждая диабет. В преддверии Международного дня защиты детей в стране стартовала национальная акция, которая собрала около ста...
 
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