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«Людзі любяць сваё». Окунуться в глубину веков и узнать национальные тренды – на фестивале-ярмарке «Вясновы букет» в Минске

26.05.2018 19:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Верхнем городе сегодня, 26 мая, собрались сотни ремесленников, музыкантов, танцоров и кулинаров со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во всей красе они презентуют белорусскую культуру в рамках фестиваля «Вясновы букет».

«Людзі любяць сваё». Окунуться в глубину веков и узнать национальные тренды – на фестивале-ярмарке «Вясновы букет» в Минске

Он стал началом уже традиционной череды национальных праздников разных стран, которые пройдут здесь в этом летнем сезоне.

Необычный показ перенес гостей праздника в глубину веков. На одной сцене вся историческая палитра народной моды из разных уголков Беларуси.

Фестиваль белорусской культуры «Вясновы букет» открылся в Минске. Репортаж СТВ из Верхнего города

«Людзі любяць сваё». Окунуться в глубину веков и узнать национальные тренды – на фестивале-ярмарке «Вясновы букет» в Минске

«Людзі любяць сваё». Окунуться в глубину веков и узнать национальные тренды – на фестивале-ярмарке «Вясновы букет» в Минске

Некоторые костюмы восстанавливали по несколько лет буквально по крупицам. Национальный колорит – тренд непреходящий. Белорусочки вызвали ажиотаж.

«Людзі любяць сваё». Окунуться в глубину веков и узнать национальные тренды – на фестивале-ярмарке «Вясновы букет» в Минске

Александра Шелухина, участник этнографического общества:
Падыходзяць, дзякуюць, фатаграфуюцца. Людзі любяць сваё.

Апранаеш нават проста спаднiцу – пераходзіш на беларускую мову, распраўляюцца плечы, зусім сабе па-іншаму адчуваеш. 

«Людзі любяць сваё». Окунуться в глубину веков и узнать национальные тренды – на фестивале-ярмарке «Вясновы букет» в Минске

Пока на одной площадке раскручивали колесо истории настоящие рыцари, рядом крутились веретено и гончарный круг. Традиционные ремесла: резьба, плетение, кузнечное дело… Более 400 мастеров со всей страны на своих подворьях представили промыслы, которыми владели наши предки. Многие не ограничивались лишь покупкой сувениров и на мастер-классах своими руками пробовали создавать шедевры.

«Людзі любяць сваё». Окунуться в глубину веков и узнать национальные тренды – на фестивале-ярмарке «Вясновы букет» в Минске

Ольга Войтович, мастер Мостовского дома ремесел:
Я представляю спиральное плетение из травы. Это очень стародавний промысел, которым занимались наши прадеды, предки, и мы его возрождаем.

«Людзі любяць сваё». Окунуться в глубину веков и узнать национальные тренды – на фестивале-ярмарке «Вясновы букет» в Минске

«Людзі любяць сваё». Окунуться в глубину веков и узнать национальные тренды – на фестивале-ярмарке «Вясновы букет» в Минске

Масштабный республиканский фестиваль «Вясновы букет» уже в 10-й раз представил весь цвет белорусской культуры. Ее самобытность оценили и иностранные гости.

«Людзі любяць сваё». Окунуться в глубину веков и узнать национальные тренды – на фестивале-ярмарке «Вясновы букет» в Минске

Посетитель фестиваля:
Музыка прекрасная, танцы мне очень нравятся. И люди милые, красивые девушки. Изделия ручной работы впечатляют.

Так белорусы гостеприимно открыли сезон уже полюбившихся праздников национальных культур. На сцене у ратуши сегодня можно было вдоволь насладиться фолк-музыкой, а весь Верхний город превратился в одну большую праздничную площадку.

Время, когда можно наслаждаться музыкой под открытым небом. И всё больше минчан выбираются в центр города, чтобы не упустить момент.

Посетители фестиваля:

«Людзі любяць сваё». Окунуться в глубину веков и узнать национальные тренды – на фестивале-ярмарке «Вясновы букет» в Минске

Настроение просто прекрасное, погода супер. Праздник очень удался! Он проходит каждый год, и приезжаем мы всегда.

«Людзі любяць сваё». Окунуться в глубину веков и узнать национальные тренды – на фестивале-ярмарке «Вясновы букет» в Минске

Улицу Кирилла Мефодия обожаем. Всем желаем приходить сюда тоже.

Звучать музыка в Верхнем городе будет сегодня до позднего вечера. Выступления музыкальных групп, танцевальные флешмобы на пешеходных улицах и во двориках нон-стоп. Привнести свою ноту можно и нужно, окунуться в эту атмосферу и не остаться в стороне от того, как создается новый облик музыкального старого города.

«Людзі любяць сваё». Окунуться в глубину веков и узнать национальные тренды – на фестивале-ярмарке «Вясновы букет» в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Верхнем городе сегодня, 26 мая, собрались сотни ремесленников, музыкантов, танцоров и кулинаров со всей страны, сообщили в программе Новости «24...
 
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