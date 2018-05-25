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"Островецкий шлях" собрал в Заславле 15 человек

26.05.2018 18:37 — Разное | UDF  
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Фото: Дмитрий Кучук
26 мая в Заславле прошла акция «Островецкий шлях» против строительства Белорусского АЭС. Организаторами акции выступает Белорусский партия «Зеленые», БХД, движение солидарности «Вместе».

Как сообщил Радио Свобода заместитель председателя партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, на акцию собралось 15 человек. Среди них политики и активисты демократических организаций из Минска, жители Радошковичей и Молодечно.

Рекламы «Островецкого шляха» в Заславле среди местных жителей не было, сказал Кучук. Организаторы не знали будет ли разрешение на акцию и решили не призывать людей на несанкционированное мероприятие, участие в котором - административное правонарушение. На следующих акциях «Островецкого шляха» организаторы ожидают увидеть больше местных жителей.

Ранее сообщалось, что подобные акции будут 26-го числа каждого месяца. 26 июня акция должна пройти в Радошковичах, 26 июля в Молодечно, затем в Вилейке, Сморгони, Ошмянах, а 26 ноября в Островце, где строится АЭС.

 
Теги: Минск
 
 
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26 мая в Заславле прошла акция "Островецкий шлях" против строительства Белорусского АЭС.
 
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