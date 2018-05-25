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"Островецкий шлях" собрал в Заславле 15 человек
Фото: Дмитрий Кучук
Как сообщил
Рекламы «Островецкого шляха» в Заславле среди местных жителей не было, сказал Кучук. Организаторы не знали будет ли разрешение на акцию и решили не призывать людей на несанкционированное мероприятие, участие в котором - административное правонарушение. На следующих акциях «Островецкого шляха» организаторы ожидают увидеть больше местных жителей.
Ранее сообщалось, что подобные акции будут 26-го числа каждого месяца. 26 июня акция должна пройти в Радошковичах, 26 июля в Молодечно, затем в Вилейке, Сморгони, Ошмянах, а 26 ноября в Островце, где строится АЭС.
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26 мая в Заславле прошла акция "Островецкий шлях" против строительства Белорусского АЭС.
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