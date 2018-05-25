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Путин назвал главного фаворита чемпионата мира — 2018
Фото: ТАСС
«Мы хотим, чтобы этот кубок мира был праздником для мира, и я думаю, что мы этого добьемся», — цитирует Владимира Путина испанское агентство EFE.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Сборная Испании сыграет в группе B с командами Португалии, Марокко и Ирана.
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Президент России Владимир Путин выразил мнение, что сборная Испании является фаворитом чемпионата мира — 2018.
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