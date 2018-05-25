|
Биткоин пошел по кругу
Иллюстративное фото
В конце 2017 года — с ноября по декабрь — цена биткоина выросла с 8 тысяч долларов до 20 тысяч, к концу мая 2018-го курс вернулся к отметке 7,5-8 тысяч долларов. По словам управляющего партнера фонда Full Tilt Capital Энтони Помплиано, скачок был необычным, сейчас биткоин возвращается в своей диапазон.
Помплиано отметил, что пока для рынка нет положительных новостей, которые привели бы к резкому росту стоимости биткоина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость биткоина чуть больше чем за полгода сделала полный круг и в ближайшее время останется на уровне 8-10 тысяч долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)