ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как не пропустить распродажи в Польше?

26.05.2018 18:28 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Любители выгодного шопинга в Польше прекрасно знают о том, что в сезон распродаж в большинстве торговых центров страны можно купить фирменные вещи за сущие копейки. А знаете ли вы о том, что распродажи в Польше бывают не только перед Рождеством или во Всемирный день шопинга?

Как правило, фиксированных дней распродаж и выгодных акций в Польше мало. Но ежегодно поляки стараются «привязать» скидки к некоторым календарным событиям.

Если в ближайшее время планируете покупки для детей, то выгоднее всего сделать это будет в канун 1 июня – Всемирного дня защиты детей. К празднику многие продавцы в Польше предложат вам обувь, одежду, игрушки и другие товары для детей с приличными скидками. Также во многих детских магазинах будут действовать акции «два по цене одного» или «50% скидки на любой второй товар».

В середине июня, примерно с 15 числа в польских магазинах начнутся сезонные распродажи. Именно в июне сетевые бренды ZARA, Reserved, Mango, Orsay, Bershka и другие начинают постепенно снижать цены на коллекции весна-лето. Скидки в июне обычно не превышают 15-25%, достигая в июле-августе 70% и даже выше того.

23 июня в Польше – День отца. В преддверие этого праздника многие торговые центры предложат скидки на мужские товары.

Горячим на распродажи в Польше считается и июль. В это время многие летние вещи нынешнего сезона можно купить со скидками до 70%. Особенно выгодным будет шопинг в польских аутлетах.

Август – время подготовки к новому учебному году. А значит – и сезон акций на школьные товары и форму. Не удивляйтесь: в Польше действительно принято в этот период не завышать, а наоборот - наиболее выгодно продать школьную и спортивную форму, канцелярские товары, обувь и прочее. С многочисленными скидками гардероб для будущих польских (и не только) учеников будет продаваться и весь сентябрь.

Октябрь – в этом месяце большинство выгодных распродаж в Польше проходят ближе к его окончанию. Некоторое торговые объекты проведут «день выгодных покупок» и «ночь покупок» в канун празднования Хэллоуина (31 октября).

Один из самых любимых среди шопоголиков в Польше месяц – ноябрь. Особенно «рыбным» он будет в нынешнем году. 11 ноября - Всемирный день шопинга, 23 ноября – Черная пятница, 26 ноября – Киберпонедельник. Все эти даты отмечены огромнейшими скидками и самыми выгодными распродажами в Польше. Так что рекомендуем заранее запланировать не один, а сразу несколько дней для выгодных покупок в этот период.

Не меньше скидок и распродаж в торговых объектах Польши проводится и в декабре. В начале декабря – в канун Дня Святого Николая многие магазинчики предложат купить их товары с хорошими скидками. Но пик распродаж традиционно ожидается перед Рождеством (25-26 декабря). В этот период скидки будут действовать абсолютно на все группы товаров, начиная от бытовой техники и заканчивая сувенирами или украшениями.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любители выгодного шопинга в Польше прекрасно знают о том, что в сезон распродаж можно купить фирменные вещи за сущие копейки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко использовал трибуну для самопиара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика