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Лукашенко использовал трибуну для самопиара

26.05.2018 18:25 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Многих экспертов по безопасности в Минск привело любопытство.

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал начать глобальный международный диалог о правилах современного миропорядка. Об этом он заявил вчера, выступая в Минске на форуме «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех». Самопиар беларуского президента в качестве миротворца, по мнению экспертов, является главным событием трехдневного мероприятия.

«Хуже, чем холодная война», – так оценил Лукашенко нынешнюю обстановку в мире. По его мнению, она «очень напоминает ситуацию перед Первой мировой войной». Виноваты в этом «крупные геополитические игроки», забывшие ужасы Второй мировой войны, убежден белорусский президент.

«Великие державы, призванные быть надежными гарантами стабильности, сегодня не могут прийти к единому мнению ни по одному из серьезнейших вопросов. С одной стороны, они говорят о важности сохранения архитектуры современной безопасности, а с другой – не оставляют попыток обойти вето в Совбезе ООН», – заявил он, подразумевая в первую очередь Россию и США.

Мировые державы «под благовидным предлогом… делают ставку на силу, в том числе военную, как один из видов продвижения своих интересов… прямо или косвенно нарушают международное право», перечислил беларуский президент мировые проблемы. Кроме того, Россия и Запад развернули масштабное «санкционное и информационное противоборство», торговые войны, нагнетается напряженность между США, ЕС и Россией, во что вовлекается и Китай и «активно раскручивается маховик гонки вооружений». Ситуация в мире стала непредсказуемой, а красные линии уже никого не останавливают, сокрушался Лукашенко.

Для возвращения мира в правовое русло беларуский президент предлагает «реанимировать» в качестве площадки для диалога ОБСЕ. «Эта работа будет трудной, долгой и потребует консолидации наших усилий. Но мы можем и должны опираться на этом пути на позитивный опыт Хельсинкского процесса, который действительно решил много международных вопросов», – не мог не вернуться Лукашенко к своей любимой идее – начала диалога по вопросам безопасности, который эксперты и журналисты называют «Хельсинки-2». Малые страны, такие как Беларусь, он призвал не быть пассивными в этом вопросе, поскольку в противном случае они рискуют оказаться на «линии цивилизационного разлома». В частности, что касается Минска, то он по-прежнему готов выступить в этом процессе в качестве главной переговорной площадки. «Здесь уже традиционно представители различных стран и регионов планеты могут в абсолютно спокойной обстановке и полной безопасности обсуждать абсолютно любые, даже самые острые вопросы», – напомнил Лукашенко. По его мнению, значимость белорусской столицы как удобной площадки для любых переговоров возрастает «благодаря многовекторной внешней политике страны, уважению к иностранным партнерам, устойчивому социально-экономическому развитию нашего государства».

В ходе трехдневного форума «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», для участия в котором в Минск прибыло более 350 экспертов из почти 40 стран, с хвалебными речами в адрес хозяев выступали многие гости. Например, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер благодарил за нынешнее мероприятие и обещал, что «форум в Минске в будущем вырастет в большой переговорный процесс». Экс-председатель ПАСЕ ОБСЕ Кристин Муттонен заверила, что Минск уже завоевал на международной арене «репутацию площадки для мирных переговоров». О том, что в ходе форума родятся еще другие интересные идеи, которые послужат делу формирования безопасности, говорили и другие участники мероприятия, а официальные информационные источники их с готовностью цитировали.

Независимое экспертное сообщество отнеслось к мероприятию без восторга и со здоровой долей скептицизма. Главный результат трехдневных встреч и разговоров экспертов, по их мнению, в том, что Александр Лукашенко получил трибуну и повод, чтобы снова заявить о себе, как о главном миротворце современности и оживить идею переговорного процесса «Хельсинки-2».

По мнению политических оппонентов белорусского президента, форуму не хватает «драйва», «энергетики», «элементарной открытости и честности». «Для экспертного сообщества «Минский диалог» – это буфет с одним блюдом. Никакой интриги. У каждого своя роль и свое, заранее определенное место в зале. Мероприятие явно не тянет на дискуссионную площадку с актуальной для страны повесткой дня», – написал на своей странице в социальной сети глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Многих экспертов, по его мнению, в Минск привело любопытство. «Белорусский правитель был тем кусочком сыра, которым и завлекали международных гостей на мероприятие. Для многих это как для ребенка первый раз сходить в зоопарк и посмотреть на представителя вымирающего вида», – считает он.

В реальности реализации миротворческих амбиций белорусского президента мешает зависимость от России и внутреннее неприятие демократических ценностей, полагают эксперты. Правда, некоторые аналитики не отрицают, что наряду с желанием попиариться у Александра Лукашенко присутствуют и реальные опасения за будущее страны и своей власти. «Белорусское руководство реально (если отбросить высокие мотивы, то хотя бы из чувства самосохранения) озабочено тем, как уберечь страну в ситуации, когда большие мировые игроки и впрямь, как порой кажется, съезжают с катушек», – считает политический обозреватель Александр Класковский.

Организаторы форума – это частная инициатива «Минский диалог», созданная еще в 2015 году молодыми белорусскими либералами. Раньше беларуский президент не принимал участия в подобных мероприятиях.

 
Теги: Минск
 
 
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Многих экспертов по безопасности в Минск привело любопытство.
 
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