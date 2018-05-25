«Минский диалог»: безопасность для всех

Важно говорить, когда в мире очевидны кризисные тенденции. Треть государств так или иначе вовлечены в боевые действия. По оценкам экспертов, планета на грани серьёзного конфликта. Негативные тенденции без диалога не остановить. Но где же такому диалогу состояться? Многие известные площадки международных дискуссий стали частью информационного противостояния. Так проблем не решить. Забыть разногласия и сконцентрироваться на сохранении мира призывает Минск. И столице Беларуси удаётся в очередной раз подтвердить статус миротворческого центра.

Похоже, на политической карте мира появилась ещё одна важная точка, где те, кто в силу разных причин не определяет мировую повестку дня, могут открыто высказаться на важнейшие международные темы. И главное – будут услышаны. Именно с такими чувствами после трёх дней дискуссий разъезжаются из столицы Беларуси участники «Минского диалога», который уверенно претендует на звание универсальной площадки для переговоров.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Мы небольшое государство, и мы, находясь на линии разлома между евразийскими и европейскими интеграционными процессами, чувствуем ту конфронтацию, которая сегодня существует в нашем регионе. Существование наше в данной ситуации подталкивает нас к поискам каких-то путей решения».

Форум стал прорывом – более 500 участников из 50 стран. Порой многих трудно было представить за одним столом. Но право на своё мнение есть у каждого. И услышать друг друга – это не сложно. Это и происходило в Минске.

Беларусь – это мировая платформа для мирных переговоров. И нейтральная площадка Минска, которая принимает абсолютно разные политические убеждения, может стать спасением или хотя бы регулятором. Все мы знаем о нормандской четвёрке и контактной группе по Украине.

Тема безопасности ключевая. Можно ли надеяться на то, что НАТО и ОДКБ смогут найти точки для продуктивного взаимодействия?

Николай Бордюжа, генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности в 2003-2016 гг. (Россия): «Сегодня говорить о том, что мы где-то противодействуем, нет смысла. Мы, я считаю, занимаемся одним делом: обеспечиваем безопасность государств, входящих в НАТО и ОДКБ. Другое дело, что мы не взаимодействуем, и это очень плохо».

Джеймс Аппатурай, заместитель помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности: «Диалог очень важен для нас. В Минске мы обсудили многие вещи, например, с представителями России. Стало больше доверия и прозрачности, в частности, в военной сфере».



Как противостоять вызовам и угрозам? Участие Александра Лукашенко в форуме в десятки раз повысило внимание мировой прессы к событиям в столице Беларуси. И «Минский диалог» значительно прибавил в политическом весе. Находясь в самом сердце Восточной Европы, ощущая на себе любой негатив, Беларусь старается защитить себя и не стать частью нового конфликта поневоле, как это было неоднократно. И если большие игроки не могут договориться, то сильным становится самое гибкое звено.

Не просто площадка для дискуссий, авозможность увидеть, насколько реальность отличается от того, что европейские дипломаты привыкли слышать и читать о Беларуси. Это тоже миссия прошедшего форума. Высказаться, услышать, снять барьеры… Тот случай, когда язык политического давления через экономические инструменты не работает.

Тис Бернхард, руководитель Европейского комитета по стандартизации в области электротехники и электроники (Германия): «Моя цель в рамках «Минского диалога» – убрать технологические барьеры для торговли. Для меня важно донести информацию о Европейской системе стандартизации. Понятные международные стандарты – важный шаг к созданию зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока».

Когда война – это слишком жёсткая мера, а дипломатия не справляется, в санкциях находят ответ. Запрещать легко. Куда сложнее использовать весь доступный переговорный потенциал в полной мере. Нейтральность минской площадки даёт слово всем сторонам.

Востребованным в Минске оказался голос каждой страны, саму идею объединения эксперты поддержали. Пусть не было звучных деклараций и громких обещаний, но «Минского диалога» будет продолжение.

Мирные инициативы звучат из столицы Беларуси всё более настойчиво. Не замечать их уже невозможно. И если нынешний представительный форум смог донести эту мысль для участников из разных стран – свою главную задачу он выполнил.