Еврокомиссия предлагает ужесточить процедуру выдачи шенгенских виз

Разделительных линий в мире предостаточно. Иногда они появляются даже там, где от границ успели отказаться. Еврокомиссия предлагает значительно ужесточить процедуру выдачи шенгенских виз.

Речь идёт о проверке данных. Если новые изменения будут приняты, то все поданные на визу документы будут сверяться с базами данных криминальной полиции, антитеррористических и миграционных служб. Появится единая база, куда будут вносить всех, кто запрашивает шенгенскую визу, появится и механизм контроля над перемещениями неевропейцев, которые запрашивают вид на жительство в странах ЕС. Изменения существенные, но попытки объяснить их борьбой с нелегальной миграцией на фоне открытости других стран (вспомним безвизовый режим в Беларуси) выглядят малоубедительными.

Вернер Фасслабенд, руководитель Австрийского института европейской политики и политики в области безопасности, министр обороны Австрии (1990-2000 гг.): «Визовый вопрос – один из самых важных для ЕС. Ситуацию в Европе осложняют проблемы миграции из Африки, Среднего Востока, неблагополучных стран, потому контроль над миграционным потоком стоит очень остро.Я вижу, что Беларусь на правильном пути. Сейчас разрешили иностранцам приезжать на несколько дней без визы. Это серьёзно упрощает всё, это большой шаг на пути к либерализации. И результаты, к примеру, со стороны ЕС не заставят себя ждать в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Я очень позитивно смотрю на развитие в этой сфере в следующие три года».