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Почему Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном?

26.05.2018 20:23 — Разное | ОНТ  
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Едва ли не самая важная на сегодняшний день встреча сорвана. Президент США передумал встречаться с лидером КНДР. 

Дональд Трамп сначала анонсирует в «Twitter» предстоящие сенсационные переговоры, а спустя две недели в нарушение сложившихся этических правил просто эту встречу отменяет. Что же это было? Политологи говорят, что Вашингтон строит внешнюю политику «на ощущениях и обидах». Возможно, Белый дом озаботился статусом предстоящей встречи «на равных». Трамп, как все успели убедиться, привык вести свою политику с позиции силы, в отношении Северной Кореи вновь звучит риторика «большой ядерной кнопки». Впрочем, есть и другое объяснение. Обе стороны почувствовали, что в самом начале – ещё до возможной встречи – сделали слишком много уступок. КНДР даже демонтировала ядерный полигон. Пхеньян уже заявил, что не будет упрашивать США вести диалог. Вашингтон в ответ пообещал оказывать на Северную Корею максимальное давление. Был ли в этом план? Возможно, нет. Может быть, непримиримые противники просто не слышат друг друга?

 
 
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Едва ли не самая важная на сегодняшний день встреча сорвана. Президент США передумал встречаться с лидером КНДР.
 
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