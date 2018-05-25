Почему Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном?

Едва ли не самая важная на сегодняшний день встреча сорвана. Президент США передумал встречаться с лидером КНДР.

Дональд Трамп сначала анонсирует в «Twitter» предстоящие сенсационные переговоры, а спустя две недели в нарушение сложившихся этических правил просто эту встречу отменяет. Что же это было? Политологи говорят, что Вашингтон строит внешнюю политику «на ощущениях и обидах». Возможно, Белый дом озаботился статусом предстоящей встречи «на равных». Трамп, как все успели убедиться, привык вести свою политику с позиции силы, в отношении Северной Кореи вновь звучит риторика «большой ядерной кнопки». Впрочем, есть и другое объяснение. Обе стороны почувствовали, что в самом начале – ещё до возможной встречи – сделали слишком много уступок. КНДР даже демонтировала ядерный полигон. Пхеньян уже заявил, что не будет упрашивать США вести диалог. Вашингтон в ответ пообещал оказывать на Северную Корею максимальное давление. Был ли в этом план? Возможно, нет. Может быть, непримиримые противники просто не слышат друг друга?