Что происходит на рынке строительства жилья? Белстат опубликовал новые данные

Есть на строительном рынке хорошие новости: жильё продолжают строить.

С начала года сданы почти 13 тысяч квартир, то есть больше миллиона квадратных метров. Не так как в лучшие годы (в 2010-м было построено более 6,5 миллионов квадратных метров), но соизмеримо с 2007-м или 2016-м, когда объём нового жилья чуть превышал 4 миллиона. По данным Белстата, тенденция к снижению объёмов сохраняется последние пять лет. Если в нынешнем году динамика строительства сохранится, то жилой рынок останется на уровне прошлого года. Активнее строятся города. На сельские населённые пункты приходится меньше трети новостроек. Более 36% новых квартир достанутся тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий.