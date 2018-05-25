Белорусская федерация биатлона избрала председателя

26 мая состоялась отчетно-выборная конференция Белорусской федерации биатлона, на которой избраны руководящие органы: глава федерации и его заместитель, президиум, наблюдательный совет и контрольно-ревизионная комиссия, сообщает пресс-служба БФБ.



Андриан Цибульский. Фото: Ольга Назарова, Белорусская федерация биатлона

Со вступительным словом к делегатам конференции и приглашенным обратился председатель наблюдательного совета Валерий Вакульчик.

С докладом о проделанной работе выступил председатель федерации биатлона Андриан Цибульский. Подведены итоги завершившегося олимпийского сезона, озвучены новые задачи на будущий олимпийский цикл.

Председателем Белорусской федерации переизбран Андриан Цибульский, который занимал этот пост с мая 2017 года, когда сменил на этой должности председателя КГБ Валерия Вакульчика.



Валерий Вакульчик и Андриан Цибульский. Фото: Ольга Назарова, Белорусская федерация биатлона

Вакульчик же остается председателем наблюдательного совета БФБ.

Заместителем председателя БФБ избран Игорь Кузнецов, генеральным секретарем — Дарья Домникова. Анатолий Стромский рекомендован на должность старшего тренера по развитию вида спорта.



Выступление главного тренера сборной Беларуси Юрия Альберса. Фото: Ольга Назарова, Белорусская федерация биатлона

Перед завершением отчетно-выборной конференции БФБ поощрили специалистов, которые подготовили учеников для зачисления в экспериментальную группу по биатлону. Наград удостоились Андрей Соловьев, Любовь Пашкова, Ольга Орловская, Валерий Яскевич, Валентина Лаврентикова.

Председатель наблюдательного совета БФБ Валерий Вакульчик также поощрил специального корреспондента Агентства телевизионных новостей Национальной государственной телерадиокомпании Анну Эйсмонт — за вклад в популяризацию биатлона в Беларуси.



Андриан Цибульский и Анна Эйсмонт. Фото: Ольга Назарова, Белорусская федерация биатлона

Особые слова благодарности он выразил за авторство двух документальных фильмов «Биатлон.by, Эстафета поколений» и «Формула биатлона», которые рассказывают об истории становления этого вида спорта в Беларуси, поиске и подготовке одаренных детей, а также за полное и всестороннее освещение биатлона на этапах Кубка мира и Олимпийских играх-2018.