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Дзержинский район: активная застройка жилья, первый в стране агрохолдинг и дела для души
Дзержинский район – новая точка на карте наших путешествий в Год малой родины.
Близость к столице даёт району необыкновенные преимущества: активная застройка жилья, успешная инвестиционная деятельность. Именно здесь родился первый в стране агрохолдинг. Местные не забывают о делах для души. Поехали…
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Дзержинский район – новая точка на карте наших путешествий в Год малой родины.
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