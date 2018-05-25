Дзержинский район: активная застройка жилья, первый в стране агрохолдинг и дела для души

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Дзержинский район – новая точка на карте наших путешествий в Год малой родины.

Близость к столице даёт району необыкновенные преимущества: активная застройка жилья, успешная инвестиционная деятельность. Именно здесь родился первый в стране агрохолдинг. Местные не забывают о делах для души. Поехали…

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