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Участница американского кулинарного шоу выступила под белорусским флагом

26.05.2018 20:49 — Разное | ОНТ  
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13-летняя Ариана Фейгина из Миннесоты родилась в семье эмигрантов из Минска. И на одном из этапов конкурса нужно было приготовить что-то, связанное с семейной историей.

Ариана могла бы выиграть, но допустила ошибку на одном из последних этапов. Участие в проекте – далеко не главная заслуга девочки с белорусскими корнями. В прошлом году девочка вошла в список самых активных волонтёров США. Ей удалось собрать около 200 тысяч долларов на помощь детям с онкологией. Недавно Ариана вошла в список самых влиятельных женщин-лидеров штата.

После участия в реалити-шоу Ариана открыла свой кулинарный бизнес. Её компания занимается кейтерингом. Отец даже бросил работу, чтобы поддерживать дочь. Вот такая история белорусско-американской мечты.

Подробнее – в видеоинформации

 
Теги: Минск
 
 
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​13-летняя Ариана Фейгина из Миннесоты родилась в семье эмигрантов из Минска. И на одном из этапов конкурса нужно было приготовить что-то, связанное с семейной...
 
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