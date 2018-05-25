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Александр Лукашенко: Белорусским хоккеистам не место в высшем дивизионе

26.05.2018 20:52 — Разное | ОНТ  
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Предметный разговор о проблемах в спорте состоялся на уходящей неделе. Белорусским хоккеистам не место в высшем дивизионе. Так жёстко и прямолинейно Александр Лукашенко оценил итоги выступления национальной сборной на недавнем чемпионате мира.

Белорусы впервые в истории проиграли все матчи на мировом первенстве. «Мириться с этим не надо», – заявил Президент во время встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, который также является председателем наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск». Сезон и для клуба был неудачным. «Динамо» не пробилось в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Большой разговор и решения ещё впереди, поделился после встречи Игорь Шуневич. Сейчас идёт работа над новой тактикой и методикой оценки результатов и подготовки хоккеистов. Сборная Беларуси будет бороться за право попасть в элиту в 2019 году.

Подробнее – в видеоинформации

 
Теги: Минск
 
 
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Так жёстко и прямолинейно Александр Лукашенко оценил итоги выступления национальной сборной на недавнем чемпионате мира.
 
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