Какие продукты и за сколько продают в магазине «Евроопт Super» в Слуцке. Обзор цен

СДАМ павильон на мини-рынке в 11-м городке. 12 кв.м., есть интеренет, кондиционер. Тел. (8 029) 676 17 23.
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КВАРТИРУ 2-х комнатную в Могилёве срочно обменяем на 2-х или 1-комнатную в Слуцке. Днепровский бульвар 24, квартира внутренняя, тёплая, 3 этаж. Комнаты смежные, застекленная лоджия, раздельный санузел. Теплая панелька в удобном районе, рядом парк и Днепр в пешей доступности. Возможна продажа. Торг. Тел. (80 44) 713 99 17
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БАНКИ по 0,5, 1, 3 литра. 30 штук, в основном поллитровые. За всё прошу 5 рублей. Самовывоз. Тел. (8 029) 329 29 34 (life), (8029) 250 91 99 (МТС)
Сегодня, 26 мая, в ТЦ «Маяк» открылся новый супермаркет. «Кур'ер» посмотрел цены на некоторые продукты питания.
Бакалея
крупа гречневая (700 г) — 59 коп.
рис пропаренный (900 г) — 1,89 руб.
макаронные изделия «Пастораль» (900 г) — 95 коп.
мука пшеничная в/с, Слуцк (2 кг) — 1,79 руб.
хлеб «Свольнянский» нарезной — 61 коп.
сахар-песок, Беларусь (1 кг) — 1,5 руб.
Молочные продукты
молоко, Слуцк (1 л) — 1,16 руб.
кефир, Слуцк (1 л) — 1,31 руб.
творог, 6%, Слуцк (200 г) — 1,02 руб.
сыр «Российский новый люкс», Щучин (1 кг) — 8,59 руб.
сметана, 26%, Слуцк (430 г) — 1,91 руб.
Мясо, мясные продукты и яйца
голень цыплёнка-бройлера (1 кг) — 2,99 руб.
бедро крыло цыплёнка-бройлера (1 кг) — 3,99 руб.
окорочка цыплёнка-бройлера (1 кг) — 3,79 руб.
грудка цыплёнка-бройлера (1 кг) — 3,89 руб.
яйцо С-1— 1,89 руб.
колбаса варёная «Докторская смачная» (1 кг) — 4,49 руб.