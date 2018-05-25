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Какие продукты и за сколько продают в магазине «Евроопт Super» в Слуцке. Обзор цен

26.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Какие продукты и&nbsp;за&nbsp;сколько продают в&nbsp;магазине &laquo;Евроопт Super&raquo; в&nbsp;Слуцке. Обзор цен
Фото: Ольга Глазунова
  • Новые объявления

    • СДАМ павильон на мини-рынке в 11-м городке. 12 кв.м., есть интеренет, кондиционер. Тел. (8 029) 676 17 23.

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    КВАРТИРУ 2-х комнатную в Могилёве срочно обменяем на 2-х или 1-комнатную в Слуцке. Днепровский бульвар 24, квартира внутренняя, тёплая, 3 этаж. Комнаты смежные, застекленная лоджия, раздельный санузел. Теплая панелька в удобном районе, рядом парк и Днепр в пешей доступности. Возможна продажа. Торг. Тел. (80 44) 713 99 17

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    БАНКИ по 0,5, 1, 3 литра. 30 штук, в основном поллитровые. За всё прошу 5 рублей. Самовывоз. Тел. (8 029) 329 29 34 (life), (8029) 250 91 99 (МТС)

Сегодня, 26 мая, в ТЦ «Маяк» открылся новый супермаркет. «Кур'ер» посмотрел цены на некоторые продукты питания.

Бакалея

  • крупа гречневая (700 г) — 59 коп.
  • рис пропаренный (900 г) — 1,89 руб.
  • макаронные изделия «Пастораль» (900 г) — 95 коп.
  • мука пшеничная в/с, Слуцк (2 кг) — 1,79 руб.
  • хлеб «Свольнянский» нарезной — 61 коп.
  • сахар-песок, Беларусь (1 кг) — 1,5 руб.

Молочные продукты

  • молоко, Слуцк (1 л) — 1,16 руб.
  • кефир, Слуцк (1 л) — 1,31 руб.
  • творог, 6%, Слуцк (200 г) — 1,02 руб.
  • сыр «Российский новый люкс», Щучин (1 кг) — 8,59 руб.
  • сметана, 26%, Слуцк (430 г) — 1,91 руб.

Мясо, мясные продукты и яйца

  • голень цыплёнка-бройлера (1 кг) — 2,99 руб.
  • бедро крыло цыплёнка-бройлера (1 кг) — 3,99 руб.
  • окорочка цыплёнка-бройлера (1 кг) — 3,79 руб.
  • грудка цыплёнка-бройлера (1 кг) — 3,89 руб.
  • яйцо С-1— 1,89 руб.
  • колбаса варёная «Докторская смачная» (1 кг) — 4,49 руб.

Фрукты и ягоды

  • черешня (1 кг) — 8,99 руб.
  • бананы (1 кг) — 1,39 руб.
  • апельсины (1 кг) — 1,69 руб.
  • лимоны (1 кг) — 4,49 руб.
  • яблоки (1 кг) — 1,59 руб.
  • ананас (1 кг) — — 2,99 руб.
  • арбуз (1 кг) — 2,59 руб.

Овощи

  • картофель (1 кг) — 49 коп.
  • картофель ранний (1 кг) — 99 коп.
  • лук репчатый (1 кг) — 69 коп.
  • свекла ранняя (1 кг) — 1,69 руб.
  • морковь ранняя (1 кг) — 2,39 руб.
  • кабачок (1 кг) — 2,99 руб.
  • огурец колючий (1 кг) — 1,79 руб.
  • томат (1 кг) — 2,49 руб.
  • капуста белокочанная (1 кг) — 59 коп.

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Теги: Минск
 
 
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Фото: Ольга Глазунова Самое важное «Евроопт Super». В Слуцке новый супермаркет открылся с песнями, клоуном и длинными...
 
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