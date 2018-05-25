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Как новый европейский регламент защиты персональных данных повлияет на интернет-пользователей?

26.05.2018 21:20 — Разное | ОНТ  
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Буквально вчера вступил в силу европейский регламент защиты персональных данных. Политику конфиденциальности изменили все крупные сайты. И хотя закон европейский, а напрямую белорусов не касается, изменения нас всё же затронули. Речь идёт о сборе информации о пользователях в Интернете. Незадолго до вступления в силу нового регламента в Европарламенте выступил Марк Цукерберг. В апреле главе крупнейшей в мире социальной сети пришлось извиняться перед американским Сенатом за нецелевое использование данных. Теперь и в Европе попросили отчитаться в том, как избежать подобных скандалов в будущем. А что же на практике? Многие заволновались: не попадёт ли под запрет фотография в Евросюзе? Руслан Поддубский отправился на улицы Брюсселя.

Весёлая компания с пивом и беззаботными улыбками без остановки щёлкает смартфонами. Через несколько минут эти фотографии разлетятся по сети.

То, что интернет-компаниям необходимы личные данные было понятно всегда: человек регистрируется в сервисах, заводит почту, заказывает еду, товары, билеты. Программы превратились в настоящих шпионов, которые отслеживают буквально всё: куда ходил, с кем встречался, какие сайты посетил, кого лайкнул, как себя чувствовал в этот момент, что будешь делать завтра. Это уже напоминает тотальную слежку.

Это глобальная утечка данных, пришли к выводу европейские чиновники. А это уже вопрос безопасности. После двухлетней подготовки на территории Евросоюза заработал закон о защите личных данных. Почтовые ящики переполнены сообщениями с заголовками об «Изменениях в политике приватности». Отныне каждый владелец интернет-сервиса обязан получить наше согласие для любого сбора данных. Поставил галочку – компания обязана удалить персональные сведения из системы.

В юридическом плане европейский пользователь стал гораздо более защищённым. Штрафы компаниям, которые нарушат правила приватности могут достигать десятков миллионов евро. Ещё одна сторона закона касается так называемых публичных прав третьих лиц.

Гранд-плас – одна из самых красивых европейских площадей. Сделать селфи в этих шикарных брюссельских декорациях так, что быв кадр не попали другие люди, практически невозможно. Если этот снимок попадёт в Интернет, теоретически любой человек, сидящий за спиной, сможет подать в суд.

Речь, конечно, в первую очередь не о любительской съёмке, а о профессиональном репортаже, который выйдет на европейском телеэкране. Или без разбора закрывать все лица, или спросить у каждого разрешение на публикацию, или вовсе не публиковать? Телевизионные редакции в таком виде это конечно не устраивает.

Баланс между приницпами обработки данных и свободой подправит сама жизнь. Может быть, в виде табличек, что тут могут снимать, может быть, в виде допсоглашений в сети. В общем, любителей селфи закон скорей всего не коснётся. Но если в кадр попадёт капризный незнакомец, претензий не избежать. Юридически подкованные туристы советуют делать фотографии на фоне памятников. 

 
 
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​Буквально вчера вступил в силу европейский регламент защиты персональных данных. Политику конфиденциальности изменили все крупные сайты.
 
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