Футболистам Нигерии запретили встречаться с русскими девушками

«Советский спорт» . Об этом сообщает





«Игроки смогут встречаться со своими женами и семьями во время чемпионата мира. У каждого футболиста будет своя комната, так что они смогут встречаться, кроме дней, в которые проходят матчи или подготовка к играм», — цитирует Рохра Complete Sports.









Специалист отметил, что футболистам запрещено встречаться с русскими девушками во время мирового первенства.





«Как бы то ни было, я не позволю игрокам встречаться с русскими девушками», — заявил Рохр.





Запрет не распространяется на капитана сборной Джона Оби Микела, так как у него жена по национальности русская.