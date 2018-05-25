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Россия через ЕАЭС готовит Беларуси пенсионную катастрофу?

26.05.2018 20:41 — Разное | Партизан  
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К такому выводу можно прийти, изучив статью завотделом Института экономики Академии наук Беларуси. Материал опубликован в ведомственном журнале Минфина.

Россия через ЕАЭС готовит Беларуси пенсионную катастрофу?
Автор публикации отмечает, что в последние годы набрала силу трудовая миграция беларусов в иные страны. И действительно, по официальным данным количество граждан Беларуси, выехавших за пределы страны, увеличилось с 7,8 тыс. человек в 2013 году до 15,1 тыс. человек в 2017-ом, сообщают banki24.by.

Одновременно падает привлекательность Беларуси как страны-реципиента рабочей силы. Если в 2015-ом Беларусь приняла 28,3 тыс. человек, то в 2017-ом – всего 19 тыс. человек. Миграционный приток населения откатился на уровень 2012 года, когда о конфликте на Донбассе никто не задумывался.


В итоге получается, что эффект от переезда в Беларусь беженцев-украинцев иссяк, но сами беларусы все больше уезжают из родной страны. Абсолютное большинство переселенцев направляется в Россию.

Печальная тенденция по переезду в другие страны продолжилась и в 2018 году. За первый квартал Беларусь покинуло 3,2 тыс. человек, из которых 65,6% отправились в страны СНГ. Около 71,3% мигрантов в СНГ выехали в Россию.

Особую тревогу у госорганов вызывает то, что Беларусь теряет трудоспособное население – ту самую квалифицированную рабочую силу, которая часто формирует список «дефицитных» профессий на рынке труда. Трудовые мигранты делают отчисления в пенсионные фонды на территории других государств, а пенсию приезжают получать в Беларусь.

От такого перемещения людей бюджет Беларуси несет двойную нагрузку. Во-первых, Фонд социальной защиты недосчитывается взносов. Уже сейчас власти исполняют бюджет ФСЗН с огромным трудом, вливая в него миллиарды рублей трансфертов. Пока ФСЗН не особо помогает даже увеличение возраста выхода на пенсию.

Во-вторых, растет соотношение пенсионеров и работающих, причем не в пользу занятых в экономике. Это опасно, так как именно сейчас Беларусь вступает в полосу демографической депрессии.


Экономически активное население неудержимо падает с лета 2011 года: на пенсию выходят многочисленные дети 1950-1960-ых гг. Одновременно в активный возраст вступают дети 1990-ых гг., появившиеся на свет в период резкого сокращения рождаемости. В 2016 году естественная убыль беларусов составила 1,6 тыс. человек, в 2017 году – уже 16,7 тыс. человек, а за 3 месяца 2018-го – 8,8 тыс. человек.

Схожие демографические процессы происходят и в России. Поэтому восточная соседка крайне заинтересована в привлечении работников, на подготовку которых РФ не потратила ни копейки. В качестве доноров рабочей силы Россия рассматривает прежде всего территорию бывшего СССР.

Для разрешения противоречий между странами Евразийского экономического союза идет подготовка договора о пенсионном обеспечении трудящихся в ЕАЭС. Однако, по словам беларуских специалистов, вместо решения старых проблем договор может принести новые. Мощный удар получит пенсионная система Беларуси.

По экспертным оценкам, на которые ссылается завотделом Института экономики, в России работает от 300 до 500 тыс. белорусов. Беларуский бюджет недополучает от них около 1 млрд USD пенсионных отчислений в год. Если все так и останется, то Беларусь будет нести миллиардные потери на постоянной основе, «дотируя» таким образом Россию.

В проект договора ЕАЭС заложена еще одна мина под беларускую экономику. Базовая часть пенсии по проекту документа выплачивается страной проживания, накопительная – экспортируется. Пенсии за трудовой стаж будет назначать и выплачивать государство, на территории которого он приобретен.


Скоро могут появиться работники, претендующие на получение пенсий в 2 и более государствах. Эти работники, имея минимальный страховой стаж в нескольких стран, будут получать пенсии наравне с работниками, которые никуда не переезжали. В этой связи станет выгодной длительная трудовая миграция с целью дробления стажа и получения нескольких пенсий.

Поскольку в ЕАЭС самые высокие зарплаты имеет Россия, данная страна начнет усиленно выкачивать работников из других государств. Для Беларуси это не сулит ничего хорошего: такое положение вещей может затянуть нас в ловушку бедности, выход из которой будет искать не одно поколение.

 
 
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К такому выводу можно прийти, изучив статью завотделом Института экономики Академии наук Беларуси. Материал опубликован в ведомственном журнале Минфина.
 
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