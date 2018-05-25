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Как распределяется 63 триллиона долларов мирового долга по странам - карта ВЭФ
Специалисты Всемирного экономического форума составили карту, как распределяется совокупный долг по странам мира. Его общая сумма составляет 63 триллиона долларов.
Сразу оговоримся, что Беларусь на мировой долговой карте из-за относительной мизерности госдолга (на 1 января jy составил 16,7 млрд долларов) отсутствует.
Две трети страновых долговых обязательств в мире на сумму 41,6 триллиона долларов приходится на пять стран: США, Японию, Китай, Италию, Францию.
Топ-5 стран по доле глобального долга
Изображение: Visual Capitalist
Топ-5 стран по отношению долга к ВВП
Изображение: Visual Capitalis
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Специалисты Всемирного экономического форума составили карту, как распределяется совокупный долг по странам мира. Его общая сумма составляет 63 триллиона...
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