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Закредитованные предприятия не могут отдавать долги. Их платит каждый белорус

26.05.2018 20:20 — Разное | Партизан  
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Наибольшая проблема белорусской экономики – закредитованные предприятия не могут отдавать долги, передает «Белсат». Насколько серьезные проблемы накопились в отечественном реальном секторе, и можно ли сейчас надеяться на их решение?

Закредитованные предприятия не могут отдавать долги. Их платит каждый белорус
Бомба замедленного действия. По ситуации на 1-го апреля этого года, каждый шестой рубль, выданный банками предприятиям, засчитывается к проблемной или безнадежной задолженности.

Специалисты объясняют, этот долговой кризис, который длится в Беларуси последние два года, отражается непосредственно на каждом из нас.

«Неплатежи всегда являются такой эпидемией, которая, начавшись однажды, распространяется на всех. Когда одни предприятия не платят другим, то те, в свою очередь, не платят своим контрагентам и, далее, это распространяется очень быстро», - говорит экономист Леонид Фридкин.


В результате, предприятия лишаются оборотных средств, не имеют денег на инвестиции, вынуждены сокращать свои штаты и зарплаты. Эта проблема для Беларуси - не новая. Но раньше плохие долги предприятий и колхозов покрывал бюджет, компенсируя банкам невыплаченные проценты, выдавая помощь непосредственно предприятиям и банкам. Это делалось за счет иностранных займов, которые, в настоящее время, однако, уже превысили порог безопасности, установленный властями.

Величайшими черными дырами, которые, по цепной реакции, высасывают деньги из остальной белорусской экономики, это, прежде всего, государственные предприятия, которые, в течение последних десяти лет, прошли масштабную модернизацию, инициированную Лукашенко. Чемпион здесь - Светлогорский целлюлозно комбинат, который должен полтора миллиарда рублей. 230 миллионов он должен выплатить в этом году. Второе место в лидерстве занимает «Евроторг», который имеет более миллиарда рублей задолженности. За ними следуют Белорусский металлургический завод и «Гомсельмаш». В первых десятках безнадежных должников, стабильно - цементные и деревообрабатывающие заводы.

«На долги идет четверть выручки предприятий», - констатирует Леонид Фридкин.

 
 
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Наибольшая проблема белорусской экономики – закредитованные предприятия не могут отдавать долги, передает «Белсат». Насколько серьезные проблемы накопились в...
 
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