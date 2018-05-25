Закупки на 100$: сравниваем цены в польских и белорусских супермаркетах





Молоко, 1л: 1,99 zl., (1р.59к.)





Черника свежая, 500 г: 9,99zl., (6р.59к.)





Йогурт, 400 г: 0,79zl., (1р.63к.)





Колбаски для гриля, 550 г: 6,99zl., (5р.49к.)





Сосиски, 240 г: 2,65zl., (2р.75к.)





Яблоки, 1 кг: 2,29zl., (2р.89к.)





Манго, 1 кг: 11,99zl., (4р.99к.)





Фарш свиной, 500 г: 5,89zl., (5р.75к.)





Огурцы, 1 кг: 3,99zl., (2р.49к.)





Редис, пучок: 1,49zl., (1р.35к.)





Фасоль в томатном соусе, 420 г: 2,99zl., (3р.39к.)





Салат зеленый, пучок: 2,49zl., (4р.49к.)





Дыня, 1кг: 5,99zl., (5р.29к.)





Гуляш с индейки, 400 г: 2,99zl., (7р.29к.)





Окорочок куриный, 1 кг: 10,90zl., (4р.79к.)





Набор суши, 430 г: 16,99zl., (24р.15к.)





Скумбрия копченая, 1кг: 11,90zl., (12р.89к.)





Сыр с плесенью, 100 г: 3,99zl., (13р.09к.)





Салями, 250 г: 7,99zl., (8р.50к.)





Тушка кролика, 1 кг: 22,90zl., (16р.99к.)





Печень куриная, 400 г: 2,99zl., (1р.65к.)





Конфеты шоколадные – ракушки, 250 г: 5,99zl., (9р.79к.)





Мороженое, 2 кг: 7,99zl., (27р.09к.)





Кофе Jacobs растворимый, 150 г: 13,99zl., (4р.99к.)





Кроме продуктов, положим в корзину товары для дома, бытовую химию и кое-что из косметики.





Скраб для тела, 400 мл: 18,99zl., (6р.29к.)





Шампунь Fructis, 400 мл: 12,89zl., (6р.73к.)





Гель для душа Dove, 750 мл: 12,99zl., (13р.76к.)





Мешки для мусора на 35 л, 60 шт.: 4,99zl., (5р.89к.)





Капсулы для стирки Ariel, 30 шт.: 24,49zl., (33р.99к.)





Порошок для стирки Persil, 4,2 кг: 27,99zl., (26р.79к.)





Пятновыводитель жидкий Vanish, 2 л: 17,99zl., (16р.99к.)





Таблетки для посудомоечной машины W5, 60 шт.: 16,99zl., (42р.19к)





Подушка декоративная, 45*45: 17,99zl., (19р.05к.)





Набор настенных рамок для фото: 19,99zl., (25р.19к.)





Керамический нож, 32 см.: 14,99zl., (15р.99к.)





Очки солнечные: 8,99zl., (20р.29к.)





Подведем итог на кассе. На шопинг в Польше мы, как и планировали, потратили 367,43 злотых или почти 100 у.е. За точно такие же товары, купленные в Беларуси, нам бы пришлось выложить на кассе 413р.06к или 206,3 у.е. Таким образом, наш шопинг превысил бы допустимый лимит вдвое.

Итак, на шопинг предлагаем отправиться в супермаркет Lidl. Сначала заглянем в продуктовый отдел. Цена в польском магазине указана в злотых, цена в белорусском – в скобках в белорусских рублях.