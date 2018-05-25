ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Закупки на 100$: сравниваем цены в польских и белорусских супермаркетах

26.05.2018 20:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
100 долларов. Ровно столько нам предстоит потратить на покупку продуктов, товаров для дома и другой мелочи в одном из супермаркетов Белостока. Параллельно будем сравнивать цены на такие же товары в Беларуси, а на кассе подведем итог и посмотрим, удалось ли нам вписаться в одну и ту же сумму в разных странах.

Итак, на шопинг предлагаем отправиться в супермаркет Lidl. Сначала заглянем в продуктовый отдел. Цена в польском магазине указана в злотых, цена в белорусском – в скобках в белорусских рублях.

Молоко, 1л: 1,99 zl., (1р.59к.)

Черника свежая, 500 г: 9,99zl., (6р.59к.)

Йогурт, 400 г: 0,79zl., (1р.63к.)

Колбаски для гриля, 550 г: 6,99zl., (5р.49к.)

Сосиски, 240 г: 2,65zl., (2р.75к.)

Яблоки, 1 кг: 2,29zl., (2р.89к.)

Манго, 1 кг: 11,99zl., (4р.99к.)

Фарш свиной, 500 г: 5,89zl., (5р.75к.)

Огурцы, 1 кг: 3,99zl., (2р.49к.)

Редис, пучок: 1,49zl., (1р.35к.)

Фасоль в томатном соусе, 420 г: 2,99zl., (3р.39к.)

Салат зеленый, пучок: 2,49zl., (4р.49к.)

Дыня, 1кг: 5,99zl., (5р.29к.)

Гуляш с индейки, 400 г: 2,99zl., (7р.29к.)

Окорочок куриный, 1 кг: 10,90zl., (4р.79к.)

Набор суши, 430 г: 16,99zl., (24р.15к.)

Скумбрия копченая, 1кг: 11,90zl., (12р.89к.)

Сыр с плесенью, 100 г: 3,99zl., (13р.09к.)

Салями, 250 г: 7,99zl., (8р.50к.)

Тушка кролика, 1 кг: 22,90zl., (16р.99к.)

Печень куриная, 400 г: 2,99zl., (1р.65к.)

Конфеты шоколадные – ракушки, 250 г: 5,99zl., (9р.79к.)

Мороженое, 2 кг: 7,99zl., (27р.09к.)

Кофе Jacobs растворимый, 150 г: 13,99zl., (4р.99к.)

Кроме продуктов, положим в корзину товары для дома, бытовую химию и кое-что из косметики.

Скраб для тела, 400 мл: 18,99zl., (6р.29к.)

Шампунь Fructis, 400 мл: 12,89zl., (6р.73к.)

Гель для душа Dove, 750 мл: 12,99zl., (13р.76к.)

Мешки для мусора на 35 л, 60 шт.: 4,99zl., (5р.89к.)

Капсулы для стирки Ariel, 30 шт.: 24,49zl., (33р.99к.)

Порошок для стирки Persil, 4,2 кг: 27,99zl., (26р.79к.)

Пятновыводитель жидкий Vanish, 2 л: 17,99zl., (16р.99к.)

Таблетки для посудомоечной машины W5, 60 шт.: 16,99zl., (42р.19к)

Подушка декоративная, 45*45: 17,99zl., (19р.05к.)

Набор настенных рамок для фото: 19,99zl., (25р.19к.)

Керамический нож, 32 см.: 14,99zl., (15р.99к.)

Очки солнечные: 8,99zl., (20р.29к.)

Подведем итог на кассе. На шопинг в Польше мы, как и планировали, потратили 367,43 злотых или почти 100 у.е. За точно такие же товары, купленные в Беларуси, нам бы пришлось выложить на кассе 413р.06к или 206,3 у.е. Таким образом, наш шопинг превысил бы допустимый лимит вдвое.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
100 долларов. Ровно столько нам предстоит потратить на покупку продуктов, товаров для дома и другой мелочи в одном из супермаркетов Белостока. Параллельно будем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что обсуждали лидеры КНДР и Южной Кореи, встретившись второй раз за месяц?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика