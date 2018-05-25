"Реал" и "Ливерпуль" играют в Киеве в финале Лиги чемпионов. Онлайн

В финале футбольной Лиги чемпионов в Киеве сыграют победитель двух последних турниров испанский «Реал» и английский «Ливерпуль».



Фото: twitter.com/ChampionsLeague

«Реал» не очень уверенно провел групповой этап, но прибавил в плей-офф, выбивая в каждом из раундов топ-клубы. Мадридцы поочередно одолели французский «Пари Сен-Жермен», итальянский «Ювентус» и немецкую «Баварию».

По мнению букмекеров, «Ливерпуль» имеет меньшие шансы на успех, но команда Юргена Клоппа уже преподнесла несколько сюрпризов. Англичане выбили из турнира «Порту», «Манчестер Сити» и «Рому», а форвард Мохамед Салах благодаря успешной игре за «Ливерпуль» стал одним из главных претендентов на звание лучшего игрока года.

Белорусские телекомментаторы ожидают интересное соперничество и в большинстве своем отдают предпочтение англичанам, при этом признавая, что «Реал» выглядит невероятно мощно.

Накануне матча в Киеве серьезно поднялись цены на гостиничные номера, поэтому некоторые жители украинской столицы начали бесплатно принимать гостей у себя дома. Киевляне хотят показать гостеприимность и оставить о себе хорошее впечатление .

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало поединка — в 21.45.