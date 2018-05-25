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"Реал" и "Ливерпуль" играют в Киеве в финале Лиги чемпионов. Онлайн
В финале футбольной Лиги чемпионов в Киеве сыграют победитель двух последних турниров испанский «Реал» и английский «Ливерпуль».
«Реал» не очень уверенно провел групповой этап, но прибавил в плей-офф, выбивая в каждом из раундов топ-клубы. Мадридцы поочередно одолели французский «Пари Сен-Жермен», итальянский «Ювентус» и немецкую «Баварию».
По мнению букмекеров, «Ливерпуль» имеет меньшие шансы на успех, но команда Юргена Клоппа уже преподнесла несколько сюрпризов. Англичане выбили из турнира «Порту», «Манчестер Сити» и «Рому», а форвард Мохамед Салах благодаря успешной игре за «Ливерпуль» стал одним из главных претендентов на звание лучшего игрока года.
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SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало поединка — в 21.45.
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В финале футбольной Лиги чемпионов в Киеве сыграют победитель двух последних турниров испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".
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