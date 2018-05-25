ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны

26.05.2018 21:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 100-летию пограничных войск посвящается. На «Линии Сталина» прошла масштабная реконструкция событий первого дня войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Место действия – пограничная застава. В бою – техника времен Великой Отечественной. В рядах Красной Армии и Вермахта – более ста участников военно-исторических клубов.

«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны

«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны

21 июня 1941-го. Только что выпускники школы приграничного населенного пункта получили свои первые атестаты и закружились в весеннем вальсе. У каждого из ребят есть мечты и цели. Которым не суждено сбыться.

«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны

Анастасия Хоботова, СТВ:
Застава встает по тревоге. Пограничники занимают свои боевые посты. В санитарную часть поступают первые раненые. Среди мирного населения – паника.

Сегодня это лишь военно-театрализованное представление, которое развернулось на Линии Сталина. Из настоящего – только эмоции. 

«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны

«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны

В роли своих и чужих – участники военно-исторических клубов из Беларуси, России и Украины. Всего более ста человек. И несколько сотен тех, кто следил за происходящим с трибун.

«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны

Михаил Метла, директор по развитию и продвижению историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Сердцем самого праздника будет реконструкция первых дней, часов боев на Владимиро-Волынском участке, где наши пограничники самоотверженно защищали рубежи нашей родины – Советского Союза. Этот подвиг был совершен на каждом этапе границы, потому что пограничники были наиболее подготовленные. Самое жесткое сопротивление оказывали в первые часы. Задержали немцев и дали советским войскам мобилизоваться.

Здесь не называют населенных пунктов и имен героев. На каждой заставе пограничники сражались с врагом до последнего снаряда, патрона, вздоха.

«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны

Дмитрий Бойцек:
Приехали коллективом из Жодино специально на реконструкцию и на экскурсию по городу-герою Минску. Вполне достойно!

Я думаю, что это надо проводить и к этому надо стремиться. Тем более, этот год как никогда исторический – наш 100-летний юбилей.

«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны

К слову, гостям праздника предложили не только роль зрителей. Самые активные участники мероприятия смогли пострелять из пневматики, собрать и разобрать оружие, а кто-то даже успел прокатиться на танке.

«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны

«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны

«Этот подвиг был совершён на каждом этапе границы». На «Линии Сталина» реконструировали события первого дня войны

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 100-летию пограничных войск посвящается. На «Линии Сталина» прошла масштабная реконструкция событий первого дня войны, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сможет ли уголовная ответственность искоренить допинг?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика