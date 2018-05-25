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В Третьяковке вандал нанес серьезные повреждения картине Репина "Иван Грозный"

26.05.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В Третьяковке вандал нанес серьезные повреждения картине Репина "Иван Грозный"

Серьезные повреждения нанесены картине "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в результате нападения вандала вечером 25 мая, сообщила пресс-служба Третьяковской галереи.

 

"В результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное - изображения лиц и рук царя и царевича - не пострадали", - уточнили в пресс-службе.

 

"После получения информации о случившемся в музее для принятия неотложных мер по спасению произведения на место происшествия незамедлительно прибыли главный хранитель, реставраторы, руководство службы безопасности музея, а также сотрудники специализированной фирмы по работе с произведениями искусства. По окончании первичных оперативно-следственных мероприятий реставраторы музея провели неотложные аварийные работы: извлечены осколки стекла, произведен демонтаж картины и рамы, после чего работа была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея", - рассказали в Третьяковке.

 

Реставраторы галереи изучают последствия нанесенных ударов и работают над последовательной программой по восстановлению произведения. "Среди первоочередных действий - проведение расширенного реставрационного совета с приглашением ведущих специалистов страны", - сообщили в пресс-службе.

 

Полицейские в Москве задержали злоумышленника, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

 

"Вечером в пятницу в полицию от сотрудника охраны Государственной Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины. Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан гражданин, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно", - сказала Ирина Волк.

 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей)".

 

Это уже не первый случай попыток повреждения данной картины. 16 января 1913 года двадцатидевятилетний иконописец и старообрядец Абрам Балашов нанес по полотну три удара ножом. После этого Репину пришлось заново воссоздавать лица изображенных на нем царя и царевича. Узнав о порче картины, хранитель Третьяковской галереи Егор Хруслов покончил с собой.

 

БелТА.

 
 
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Серьезные повреждения нанесены картине "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в результате нападения вандала вечером 25 мая, сообщила пресс-служба...
 
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