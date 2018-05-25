Вдвое больше школьников в этом году могут стать кадетами





В областное кадетской училище на этот раз будут зачислены 50 ребят, окончивших седьмой класс.

В сентябре прошлого года гродненские кадеты справили новоселье и переехали в Поречье. Здесь созданы все условия для жизни и учебы. Обустроены уютные спальни, тематические кабинеты для занятий – со стендами, наглядными пособиями, макетами техники и спецодеждой, моделями оружия. Есть комнаты для отдыха, самостоятельной подготовки.

– Этот год для всех нас стал запоминающимся не только благодаря переезду, – рассказал директор Гродненского областного кадетского училища Николай Жигэу. – К 100-летию Вооруженных Сил в училище открылся музей, стенды которого рассказывают об истории армии и жизни сегодняшних кадетов. С февраля его гостями стали более тысячи человек.

Гордятся здесь и еще одной заслугой – первым в республике Гродненское областное кадетское училище получило высшую награду Белорусского союза суворовцев и кадетов – орден «Кадетское братство». А совсем скоро его учащиеся впервые станут участниками главного парада ко Дню Независимости в Минске.





Нынешний выпуск станет уже пятым в истории училища. Последний звонок для кадетов, как и для всех школьников области, прозвенит 30 мая, но на каникулы юноши и девушки отправятся не сразу – учащихся с восьмого по десятый классы ждут пятидневные полевые сборы на базе военного факультета ГрГУ имени Я.Купалы.





Тем же, кто пока еще только мечтает о кадетских буднях, уже стоит подумать о подаче документов. Успеть сделать это нужно с 1 по 15 июня и в этом году в училище ждут очередного аншлага поступающих – на День открытых дверей в середине мая приехали около двухсот гостей. Зачисление пройдет с учетом медицинского осмотра и психологического отбора, проверки уровня физической подготовки и вступительных испытаний по математике и русскому или белорусскому языку.

Гродненская правда.