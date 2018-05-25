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Игры, музыка и корабль, спущенный на воду: Августовский канал вновь собрал друзей

26.05.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Игры, музыка и корабль, спущенный на воду: Августовский канал вновь собрал друзей

Фестиваль народного творчества «Августовский канал приглашает друзей» прошел уже в девятый раз на шлюзе Домбровка. В этом году это первое мероприятие, которое открывает летний сезон на водной жемчужине Принеманского края. 

 

Яркие костюмы, необычные задумки и как итог - много улыбок и настроение уик-энда. Праздник начался фактически карнавалом - подворья предстали во всей красе. Каждый уголок Гродненского района готовился выглядеть лучше всех. 

Игры, музыка и корабль, спущенный на воду: Августовский канал вновь собрал друзей

 

С приветственным словом к гостям и участникам праздника обратился заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович

- Этот фестиваль дает старт всему летнему сезону на Августовском канале, который проходит через границы трех государств: Беларуси, Польши и Литвы. Ежегодно он привлекает тысячи туристов. И очень важно - создавать именно такие мероприятия, которые будут интересными и привлекательными как для нас, так и для зарубежных гостей. 

Игры, музыка и корабль, спущенный на воду: Августовский канал вновь собрал друзей

 

Само название праздника на канале стало за эти годы, по сути, его же брендом - концертная программа лучшее тому доказательство. Выступали на сцене не только гродненцы, но и «друзья» Августовского канала - коллективы из России. Если судить по активным аплодисментам и танцам - зрители репертуар оценили. И, как признавались они сами - Домбровка, Немново, да и весь Августовский - идеальные места для солнечных выходных. Особенно, когда праздник. 

 

- На этом фестивале мы не впервые. Даже однажды я привозила сюда наш хор из Путришек. Сегодня приехала как зритель, со все семьей, именно на фестиваль. Но на Августовский приезжаю не только по какому-то поводу. Всегда, если у нас гости, я их непременно везу сюда. Потому что Августовский канал - это одно из многих мест Гродненщины, которым можно гордиться, – рассказывает Елена Лукенчук, учительница Путришковской школы.

Игры, музыка и корабль, спущенный на воду: Августовский канал вновь собрал друзей

 

Августовский умеет и любит удивлять гостей. И в этот раз организаторы подготовили много развлечений. На подворьях - игры и забавы, на самой воде - были наготове катамараны, вокруг - выставки и мастерклассы. Равнодушным остаться было крайне сложно. 

 

Игры, музыка и корабль, спущенный на воду: Августовский канал вновь собрал друзей

 

Но что особенно хорошо в новом сезоне - это ощущение сюрпризов - каким он будет? Что готовят режиссеры и как изменится инфраструктура на канале. О планах и перспективах развития Августовского канала рассказал заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. 

- Мы стараемся сделать так, чтобы на Августовском канале было интересно всем, кто сюда приезжает. Хочется, чтобы каждый человек чувствовал себя комфортно и мог с уверенностью сказать другим, что здесь можно интересно и с пользой провести время. Планируем проводить мероприятия почти каждые выходные, не обязательно грандиозные. Важно показать, насколько красивое это место и что здесь всегда можно найти развлечение для каждого. 

Кстати, о летнем сезоне - мероприятий, проектов, концертов действительно будет много. Среди прочего уже всем знакомый «Праздник моря», который в этом году пройдет 12 августа. Обязательно летом поиграем в болотный футбол и самые смелые и творческие проплывут «на чем попало». 

Игры, музыка и корабль, спущенный на воду: Августовский канал вновь собрал друзей

 

- В планах создать народные аттракционы, городки, организовывать игровые состязания, чтобы гости могли выбрать занятия на любой вкус. Провели социологический опрос, нам хотелось узнать, что еще хотят увидеть гости на Августовском канале. И люди откликнулись - к нам поступили крайне интересные предложения. Например, провести фестиваль близнецов или организовать праздник на Августовском канале людей, которые родились в августе. Хотелось бы сделать что-то интересное на Купалле. 

Виктор Лискович уверен, что этот летний сезон на канале будет ярким и запоминающимся. Уже сейчас Гродно и Августовский канал посетили более 25 000 безвизовых туристов. Эксперты из туристических компаний и агентств уверены - будет еще больше. 

- В этом году Августовский канал впервые примет у себя XII Фестиваль национальных культур. Мы предложим гостям насыщенную и интересную программу. Будет большой праздник, на котором каждый найдет для себя что-то интересное. У нас для этого есть все возможности, - добавил заместитель председателя облисполкома.

Игры, музыка и корабль, спущенный на воду: Августовский канал вновь собрал друзей

 

Нынешний же праздник - «Августовский канал приглашает друзей» - длился до самого вчера и подарил гостям много незабываемых эмоций. Стоит проверить летний календарь и выбрать следующие выходные - организаторы обещают новый праздник на канале.

 

Игры, музыка и корабль, спущенный на воду: Августовский канал вновь собрал друзей

 

Игры, музыка и корабль, спущенный на воду: Августовский канал вновь собрал друзей

 

Игры, музыка и корабль, спущенный на воду: Августовский канал вновь собрал друзей

 

Игры, музыка и корабль, спущенный на воду: Августовский канал вновь собрал друзей

 

Игры, музыка и корабль, спущенный на воду: Августовский канал вновь собрал друзей

 

Игры, музыка и корабль, спущенный на воду: Августовский канал вновь собрал друзей

 

Игры, музыка и корабль, спущенный на воду: Августовский канал вновь собрал друзей

 

Игры, музыка и корабль, спущенный на воду: Августовский канал вновь собрал друзей

 

Гродненская правда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Теги: Гродно
 
 
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Фестиваль народного творчества «Августовский канал приглашает друзей» прошел уже в девятый раз на шлюзе Домбровка. В этом году это первое мероприятие, которое...
 
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