Игры, музыка и корабль, спущенный на воду: Августовский канал вновь собрал друзей

С приветственным словом к гостям и участникам праздника обратился заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.





- Этот фестиваль дает старт всему летнему сезону на Августовском канале, который проходит через границы трех государств: Беларуси, Польши и Литвы. Ежегодно он привлекает тысячи туристов. И очень важно - создавать именно такие мероприятия, которые будут интересными и привлекательными как для нас, так и для зарубежных гостей.





Само название праздника на канале стало за эти годы, по сути, его же брендом - концертная программа лучшее тому доказательство. Выступали на сцене не только гродненцы, но и «друзья» Августовского канала - коллективы из России. Если судить по активным аплодисментам и танцам - зрители репертуар оценили. И, как признавались они сами - Домбровка, Немново, да и весь Августовский - идеальные места для солнечных выходных. Особенно, когда праздник.

- На этом фестивале мы не впервые. Даже однажды я привозила сюда наш хор из Путришек. Сегодня приехала как зритель, со все семьей, именно на фестиваль. Но на Августовский приезжаю не только по какому-то поводу. Всегда, если у нас гости, я их непременно везу сюда. Потому что Августовский канал - это одно из многих мест Гродненщины, которым можно гордиться, – рассказывает Елена Лукенчук, учительница Путришковской школы.