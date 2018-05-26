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Баскетболисты "Цмокі" в 10-й раз стали чемпионами Беларуси

26.05.2018 23:16 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в трех матчах финальной серии плей-офф справились с могилевским «Борисфеном» и в 10-й раз стали чемпионами Беларуси.


Фото: bc-tsmoki.by

Третья игра финальной серии проходила на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец».

«Борисфен» — «Цмокі-Мінск» — 82:94 (23:16, 16:26, 23:25, 20:27).

Самыми результативными у "Борисфена" стали Бенджамин Дуду и Артем Мальков — по 22 очка.

У минчан 19 очков заработал Максим Салаш, 16 баллов в активе Александра Семенюка.

«Борисфен», возглавляемый бывшим наставником «драконов» Андреем Кривоносом, дал бой фавориту и выиграл первую четверть с разницей в 7 очков.

Во второй двадцатиминутке минчане постепенно ликвидировали отставание, а на большой перерыв ушли, имея перевес в 3 балла (42:39).

Во второй половине матча борьба по-прежнему была напряженной, но гости все же понемногу наращивали свое преимущество, которое за 4 минуты до конца игры стало двузначным. В итоге к финишу поединка перевес «драконов» достиг 12 баллов.

Итог финальной серии (до 3 побед):

«Цмокі-Мінск» - «Борисфен» — 3:0 (98:58, 100:86, 94:82).

 
 
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Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в трех матчах финальной серии плей-офф справились с могилевским "Борисфеном" и в 10-й раз стали чемпионами Беларуси.
 
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