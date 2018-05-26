Диалоги о рыбалке в Несвижском парке или Как прошли районные соревнования «Золотая рыбка»

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В субботу, 26 мая, на пруду Диком (на набережной около лодочной станции) прошли районные соревнования по рыбной ловле «Золотая рыбка». Организатором мероприятия выступили Несвижская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, Несвижская районная организационная структура РГОО «БООР» и Несвижский РК ОО «БРСМ». В соревнованиях приняли участие ребята и взрослые. Прекрасная погода и отличное настроение — что еще нужно для удачной рыбалки? О том, кто же стал обладателем самого большого улова и чья рыбка оказалось «золотой» — читайте на страницах «НН».



























































































