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Диалоги о рыбалке в Несвижском парке или Как прошли районные соревнования «Золотая рыбка»

26.05.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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В субботу, 26 мая, на пруду Диком (на набережной около лодочной станции) прошли районные соревнования по рыбной ловле «Золотая рыбка». Организатором мероприятия выступили  Несвижская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, Несвижская районная организационная структура РГОО «БООР» и Несвижский РК ОО «БРСМ». В соревнованиях приняли участие ребята и взрослые. Прекрасная погода и отличное настроение — что еще нужно для удачной рыбалки? О том, кто же стал обладателем самого большого улова и чья рыбка оказалось «золотой» — читайте на страницах «НН».

  • Диалоги о рыбалке в Несвижском парке или Как прошли районные соревнования «Золотая рыбка»
  • Диалоги о рыбалке в Несвижском парке или Как прошли районные соревнования «Золотая рыбка»
  • Диалоги о рыбалке в Несвижском парке или Как прошли районные соревнования «Золотая рыбка»

 


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В субботу, 26 мая, на пруду Диком (на набережной около лодочной станции) прошли районные соревнования по рыбной ловле «Золотая рыбка».
 
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