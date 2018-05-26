Рыцари, лучники, конники... На фестиваль средневековой культуры пригласили Гольшаны

Утром в костеле Святого Иоанна Крестителя прошел концерт камерного хора Лидского государственного музыкального колледжа, приуроченный к 400-летию храма.

Среди фестивальных новинок этого года — пленэр резчиков по дереву, которые организовали у стен замка Сапегов мастер-класс по работе с природным материалом. Фигуры, изготовленные Валентином Богдевичем, Николаем Скляром из Гродно и Владимиром Чиквиным из Кобрина, украсят впоследствии Гольшаны.





Гостям праздника предложили показательные выступления клуба «Шотландская пехота», группы сабельного фехтования REBELIA, театрализованное конное шоу «Битва на синих водах» и многое другое.





Где, как не на фестивале «Гальшанскі замак», можно окунуться в эпоху галантного рыцарства, увидеть турниры лучников, научиться средневековым танцам, отведать национальной кухни?!





К слову, к нынешнему фестивалю районный филиал облпотребобщества приготовил сюрприз — праздничный пряник, который не только порадует сладкоежек, но и станет прекрасным сувениром. Над его созданием работали кондитеры Людмила Круликовская и Марина Александрович во главе с заместителем директора филиала Ириной Мацкойть. Кондитеры предлагают несколько вариантов лакомства — красиво упакованные пряники весом 50, 200 и 300 граммов.













































