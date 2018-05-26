Роналду заявил, что объявит о будущем в ближайшие дни, и предложил переименовать ЛЧ в честь себя

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду по окончании финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1) дал понять, что в ближайшее время может покинуть клуб.



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«О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за „Реал“, а ответ я дам в ближайшие дни. Я наслаждался этим моментом с партнёрами. Важно, что мы вместе сотворили историю. Спасибо всем болельщикам», — приводит слова Роналду Marca со ссылкой на BeIn Sports.

Роналду также предложил переименовать Лигу чемпионов в честь себя.

«Кто стал лучшим бомбардиром? Лига чемпионов должна называться CR7 Champions League", — приводит слова Роналду Marca со ссылкой на испанское телевидение.

В прошедшем сезоне 33-летний португалец в общей сложности забил 44 мяча в 44 матчах.