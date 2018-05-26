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Роналду заявил, что объявит о будущем в ближайшие дни, и предложил переименовать ЛЧ в честь себя

27.05.2018 00:43 — Разное | Tut.by  
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду по окончании финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1) дал понять, что в ближайшее время может покинуть клуб.


Фото: Reuters

«О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за „Реал“, а ответ я дам в ближайшие дни. Я наслаждался этим моментом с партнёрами. Важно, что мы вместе сотворили историю. Спасибо всем болельщикам», — приводит слова Роналду Marca со ссылкой на BeIn Sports.

Роналду также предложил переименовать Лигу чемпионов в честь себя.

«Кто стал лучшим бомбардиром? Лига чемпионов должна называться CR7 Champions League", — приводит слова Роналду Marca со ссылкой на испанское телевидение.

В прошедшем сезоне 33-летний португалец в общей сложности забил 44 мяча в 44 матчах.

 
 
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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду по окончании финального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:1) дал понять, что в ближайшее время может покинуть клуб.
 
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