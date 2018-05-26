ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Салах, скорее всего, пропустит ЧМ-2018. Рамос смеялся, когда египтянин покидал поле

27.05.2018 00:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Как сообщает журналист Адриано Дель Монте, форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах получил вывих плеча и, вероятно, пропустит чемпионат мира по футболу в России.


Фото: Reuters

Салах получил травму на 29-й минуте матча с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов и не смог продолжить поединок.

Если предаврительный диагноз подтвердится, Мохаммед Салах пропустит около двух месяцев. Ранее египтянин никогда не играл на чемпионате мира. Соперниками его сборной на турнире будут Уругвай, Россия и Саудовская Аравия.

Отметим, что операторы Лиги чемпионов засняли, что нанесший Салаху травму капитан «Реала» Серхио Рамос смеялся, когда египтянин уходил с поля.

По словам испанца, он не хотел нанести травму египтянину и раскритиковал тех, кто обвиняет его в умышленном фоле.

«Он схватил меня за руку, после чего мне уже ничего не оставалось делать. Те, кто меня критикуют — никогда в жизни не били по мячу», — сказал он в послематчевом интервью.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает журналист Адриано Дель Монте, форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммед Салах получил вывих плеча и, вероятно, пропустит чемпионат мира по футболу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Баскетболисты "Цмокі" в 10-й раз стали чемпионами Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
27.05.2018
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика