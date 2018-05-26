Салах, скорее всего, пропустит ЧМ-2018. Рамос смеялся, когда египтянин покидал поле

Как сообщает журналист Адриано Дель Монте, форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах получил вывих плеча и, вероятно, пропустит чемпионат мира по футболу в России.



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Салах получил травму на 29-й минуте матча с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов и не смог продолжить поединок.

Если предаврительный диагноз подтвердится, Мохаммед Салах пропустит около двух месяцев. Ранее египтянин никогда не играл на чемпионате мира. Соперниками его сборной на турнире будут Уругвай, Россия и Саудовская Аравия.

Отметим, что операторы Лиги чемпионов засняли, что нанесший Салаху травму капитан «Реала» Серхио Рамос смеялся, когда египтянин уходил с поля.

По словам испанца, он не хотел нанести травму египтянину и раскритиковал тех, кто обвиняет его в умышленном фоле.

«Он схватил меня за руку, после чего мне уже ничего не оставалось делать. Те, кто меня критикуют — никогда в жизни не били по мячу», — сказал он в послематчевом интервью.