Меган Маркл получила собственный герб

Жена британского принца Гарри Меган Маркл получила после свадьбы не только титул герцогини Сассекской, но и герб, который был создан специально для неё.

Дизайн герба был одобрен главой Геральдической палаты Томасом Вудкоком и лично Елизаветой II. По правилам британского двора, на гербах жён членов королевской семьи один из держателей щита должен олицетворять её, а второй – супруга. Таким образом, на гербе Меган её щитодержатель – белая птица с открытым клювом, а щитодержатель принца Гарри – традиционный королевский лев.

Оформление герба также символизирует происхождение герцогини Сассекской. Голубой фон – омывающий Калифорнию Тихий океан, золотые лучи – южное солнце, а три пера – символ общения и силы слова. В нижней части герба нашлось место калифорнийским макам и акокантерам.