|
Итальянский футболист убил бывшую девушку, после чего покончил с собой
Футболист итальянского клуба «Туттокуойо» Федерико Дзини в порыве ярости убил свою бывшую девушку Элизу Амато и совершил самоубийство.
27 мая Дзини должно было исполниться 25 лет. Перед празднованием дня рождения он отправился к своей бывшей девушке, чтобы уговорить её снова сойтись. Амато отказала молодому человеку, после чего между ними произошла ссора, во время которой футболист застрелил подругу.
После этого Дзини положил труп в машину и уехал подальше от людей. Там он застрелился сам. Машину с телами обнаружили недалеко от Пизы.
За свою недолгую спортивную карьеру Федерико Дзини успел поиграть за клубы из Монголии, Филиппин, Болгарии и Мальты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболист итальянского клуба «Туттокуойо» Федерико Дзини в порыве ярости убил свою бывшую девушку Элизу Амато и совершил самоубийство.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)