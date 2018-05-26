Итальянский футболист убил бывшую девушку, после чего покончил с собой

Футболист итальянского клуба «Туттокуойо» Федерико Дзини в порыве ярости убил свою бывшую девушку Элизу Амато и совершил самоубийство.

27 мая Дзини должно было исполниться 25 лет. Перед празднованием дня рождения он отправился к своей бывшей девушке, чтобы уговорить её снова сойтись. Амато отказала молодому человеку, после чего между ними произошла ссора, во время которой футболист застрелил подругу.

После этого Дзини положил труп в машину и уехал подальше от людей. Там он застрелился сам. Машину с телами обнаружили недалеко от Пизы.

За свою недолгую спортивную карьеру Федерико Дзини успел поиграть за клубы из Монголии, Филиппин, Болгарии и Мальты.