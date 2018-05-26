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В Гродно появились первые речные такси
Перевозкой пассажиров по Нёману займутся индивидуальные предприниматели, а поддержку им окажет Гродненский горисполком.
Первый причал появился на правом берегу реки между Новым замком и бывшим пивзаводом. На первых порах для перевозки планируется использовать четыре катера и трамвайчика, а также гондолу.
Закупались водные такси в Москве. Поставщиком стала фирма, которая организует перевозки по Москва-реке.
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Перевозкой пассажиров по Нёману займутся индивидуальные предприниматели, а поддержку им окажет Гродненский горисполком.
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