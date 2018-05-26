В Гродно появились первые речные такси

Перевозкой пассажиров по Нёману займутся индивидуальные предприниматели, а поддержку им окажет Гродненский горисполком.

Первый причал появился на правом берегу реки между Новым замком и бывшим пивзаводом. На первых порах для перевозки планируется использовать четыре катера и трамвайчика, а также гондолу.

Закупались водные такси в Москве. Поставщиком стала фирма, которая организует перевозки по Москва-реке.