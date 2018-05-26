ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно появились первые речные такси

27.05.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Перевозкой пассажиров по Нёману займутся индивидуальные предприниматели, а поддержку им окажет Гродненский горисполком.

Первый причал появился на правом берегу реки между Новым замком и бывшим пивзаводом. На первых порах для перевозки планируется использовать четыре катера и трамвайчика, а также гондолу.

Закупались водные такси в Москве. Поставщиком стала фирма, которая организует перевозки по Москва-реке.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Перевозкой пассажиров по Нёману займутся индивидуальные предприниматели, а поддержку им окажет Гродненский горисполком.
 
Новости дня
Новости разные
 
Роналду заявил, что объявит о будущем в ближайшие дни, и предложил переименовать ЛЧ в честь себя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика