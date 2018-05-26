Умер побывавший на Луне астронавт Алан Бин

В своё время Бин стал четвёртым человеком, которому удалось ступить на поверхность Луны.

В 1969 году Алан Бин пилотировал модуль «Аполлон-12», второго полёта астронавтов США на Луну. На спутнике Земли экипаж пробыл более 30 часов.

За всю свою карьеру Бин провёл в космосе 69 дней. Из NASA он ушёл в 1981 году. В последнее время он активно занимался творчеством, рисуя картины на космическую тематику.

Алан Бин скончался в Хьюстоне в возрасте 86 лет. Его родные сообщили, что кончина астронавта была тихой и мирной.