Суд Египта обязал на месяц заблокировать YouTube

Такое решение было принято из-за публикации на ресурсе кадров фильма, оскорбляющего чувства верующих мусульман.

В суд обратился местный адвокат. Он потребовал заблокировать хостинг до тех пор, пока оттуда не удалят кадры фильма. Сообщается, что вызвавшая негодование картина повествует о жизни пророка Мухаммеда в оскорбительной форме. Адвокат считает, что эти кадры могут спровоцировать межконфессиональный конфликт.

Суд удовлетворил иск и обязал национальное управление связи заблокировать YouTube. Однако это управление подало апелляцию, сославшись на то, что заблокировать хостинг будет практически невозможно.