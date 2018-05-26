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Суд Египта обязал на месяц заблокировать YouTube
Такое решение было принято из-за публикации на ресурсе кадров фильма, оскорбляющего чувства верующих мусульман.
В суд обратился местный адвокат. Он потребовал заблокировать хостинг до тех пор, пока оттуда не удалят кадры фильма. Сообщается, что вызвавшая негодование картина повествует о жизни пророка Мухаммеда в оскорбительной форме. Адвокат считает, что эти кадры могут спровоцировать межконфессиональный конфликт.
Суд удовлетворил иск и обязал национальное управление связи заблокировать YouTube. Однако это управление подало апелляцию, сославшись на то, что заблокировать хостинг будет практически невозможно.
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Такое решение было принято из-за публикации на ресурсе кадров фильма, оскорбляющего чувства верующих мусульман.
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